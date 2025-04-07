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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2118
Время на прочтение
1 мин

Когда в Украину вернется тепло: синоптик дала ответ

В течение недели сохраняется прохладная погода: ночью ожидаются заморозки, а днем температура не подниматься выше нескольких градусов тепла.

Автор публикации
Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Погода в апреле шокировала украинцев

Погода в апреле шокировала украинцев / © ТСН.ua

В Украине в течение недели будет держаться холодная погода. Потепления можно ожидать уже с Вербного воскресенья.

Об этом сообщает синоптики Наталья Диденко в Facebook.

По словам Диденко, в течение недели сохраняется прохладная погода: ночью ожидаются заморозки, а днем температура не будет подниматься выше нескольких градусов тепла.

«Потепление начнется в период Вербного воскресенья», — отметила она.

Отметим, в этом году Пасху будут отмечать 20 апреля, а значит, Вербное воскресенье выпадает на 13 апреля — за неделю до Светлого Воскресения.

Напомним, синоптики прогнозируют, что погода в Украине на Пасху, 20 апреля 2025 года, обещает быть достаточно комфортной, хотя с определенными погодными нюансами. За неделю до праздника будет прохладная погода.

Дата публикации
Количество просмотров
2118
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