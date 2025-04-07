- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 2015
- Час на прочитання
- 1 хв
Коли до України повернеться тепло: синоптикиня дала відповідь
Протягом тижня зберігатиметься прохолодна погода: вночі очікуються заморозки, а вдень температура не підніматиметься вище кількох градусів тепла.
В Україні протягом тижня утримуватиметься холодна погода. Потепління можна очікувати вже з Вербної неділі.
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.
За словами Діденко, протягом тижня зберігатиметься прохолодна погода: вночі очікуються заморозки, а вдень температура не підніматиметься вище кількох градусів тепла.
«Потепління почнеться у період Вербної неділі», — зазначила вона.
Зазначимо, цьогоріч Великдень відзначатимуть 20 квітня, а отже, Вербна неділя припаде на 13 квітня — за тиждень до Світлого Воскресіння.
Нагадаємо, синоптики прогнозують, що погода в Україні на Великдень, 20 квітня 2025 року, обіцяє бути досить комфортною, хоча з певними погодними нюансами. За тиждень до свята буде прохолодна погода.