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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2015
Час на прочитання
1 хв

Коли до України повернеться тепло: синоптикиня дала відповідь

Протягом тижня зберігатиметься прохолодна погода: вночі очікуються заморозки, а вдень температура не підніматиметься вище кількох градусів тепла.

Автор публікації
Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Погода у квітні шокувала українців

Погода у квітні шокувала українців / © ТСН.ua

В Україні протягом тижня утримуватиметься холодна погода. Потепління можна очікувати вже з Вербної неділі.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

За словами Діденко, протягом тижня зберігатиметься прохолодна погода: вночі очікуються заморозки, а вдень температура не підніматиметься вище кількох градусів тепла.

«Потепління почнеться у період Вербної неділі», — зазначила вона.

Зазначимо, цьогоріч Великдень відзначатимуть 20 квітня, а отже, Вербна неділя припаде на 13 квітня — за тиждень до Світлого Воскресіння.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що погода в Україні на Великдень, 20 квітня 2025 року, обіцяє бути досить комфортною, хоча з певними погодними нюансами. За тиждень до свята буде прохолодна погода.

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