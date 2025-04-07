Що означає нова червона розмітка на дорогах

Нова розмітка / © autotheme.info

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В Україні традиційно на дорогах використовують білу або жовту розмітку, тож червоний колір може здивувати місцевих водіїв. Однак в Європі цей вид розмітки вже став популярним і широко використовуваним.

Про це пише Автотема.

В Іспанії на небезпечних ділянках доріг почали використовувати червону розмітку, яка повинна попереджати водіїв і зменшувати кількість ДТП. Це нововведення було впроваджене на трасах у Малага, де раніше траплялося багато аварій, і результати досліджень показали зниження аварійності.

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Попри введення червоної розмітки на дорогах Іспанії, правила дорожнього руху залишаються незмінними. Перетин суцільної лінії для обгону залишається порушенням, за яке в Іспанії штрафують до 400 євро, а в Україні — від 340 до 425 гривень, залежно від обставин.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні змінили правила заміни водійських посвідчень.