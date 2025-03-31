Дощі і температурні парадокси: синоптики шокували прогнозом погоди на квітень

Синоптики розповіли про прогноз погоди на квітень / © ТСН

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Весна цього року рання, не порівняти з торішньою, коли весь березень трималась холодна дощова погода, а квітень був не дуже теплим, з нічними заморозками. Нині перший місяць весни потішив теплом, хоча під кінець березня трохи похолодало і задощило. Чого чекати від квітня? Народні прикмети говорять, що справжнє тепло приходить після Великодня, цього року він випадає на 20 квітня.

Якою прогнозується погода у другому весняному місяці, з’ясував ТСН.ua. Ми традиційно порівняли довгостроковий прогноз Укргідрометцентру та узагальнений прогноз двох популярних метеосайтів: meteo.ua і meteofor.

Укргідрометцентр: Буде тепліше, ніж звичайно

Укргідрометцентр повідомив, що квітень очікується теплим, середня місячна температура прогнозується 10-13 градусів тепла, в гірських районах +6-9 градусів, що на 1,5-2 градуси вище за норму. Це більше, ніж у березні, на 3-6 градусів.

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Як розповіла нам начальник відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха, за останній час майже всі місяці року перевищують за температурою кліматичну норму.

«За синоптичними розрахунками, у першій декаді квітня в Україні пануватимуть динамічні атмосферні процеси, надходитимуть атмосферні фронти, можливі опади, вихід циклонів з південного заходу, — говорить Наталія Птуха. — Це означає, що перша декада квітня не буде такою спокійною, як у березні. Можемо розраховувати на зниження температури на кілька градусів у порівнянні з нинішніми. В цілому погода прогнозується мінливою, але без значних температурних аномалій. Заморозки у квітні майже завжди бувають, та на даний момент не можна передбачити, коли нічна температура опуститься нижче нуля градусів».

Синоптики розповіли про погоду у квітні / © Unsplash

За даними багаторічних спостережень, абсолютний мінімум температури повітря у квітні становить 22 градуси морозу, такі холоди фіксувались у Карпатах, Чернігівській, Сумській та Харківській областях. У Львівській області та на крайньому півдні країни місцями до 5 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури — 33 градуси тепла, у гірських районах — 22 градуси тепла. Для порівняння: у березні найбільший мороз був мінус 37 градусів, а найвища плюсова температура — 29 градусів тепла.

Місячна кількість опадів у квітні очікується 30-52 мм, в Карпатах місцями до 89 мм, це у межах норми. У березні опадів було від 22 до 42 мм, що менше норми. Тобто квітень повинен бути більш дощовим, ніж березень. Також у квітні можуть прогриміти перші у цьому році грози.

Погодні сайти: Прохолодно, дощів мало

Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що квітень в Україні не стане «місяцем контрастів». Значних коливань температури не прогнозується, теплітиме поступово, нічних заморозків не очікується. Та матимемо й температурний парадокс: у північних областях буде тепліше, ніж у південних. Дощі скрізь, окрім західного регіону, випадатимуть не часто, однак виявляться рясними.

Захід

На Закарпатті тепла погода встановиться з перших днів квітня і не мінятиметься весь місяць. Вдень буде +13-15 градусів, уночі +4-8, в останні дні квітня потеплішає ще на 1-2 градуси. В третій декаді щодня дощитиме. В інших західних областях — це Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька та Хмельницька — повітря прогріється до +15 градусів лише під кінець місяця, в основному денна температура триматиметься на рівні +10-12 градусів, нічна +1-5 градусів.

А от дощових днів набереться чималенько: від 12-ти на Львівщині до 15-ти на Буковині і Хмельниччині. Основна хвиля сильних опадів прийдеться на другу половину місяця. Однак на Великдень, 20 квітня, парасольки не знадобляться: скрізь буде малохмарно і тепло.

Північ

У північних областях — це Волинська, Рівненська, Житомирська, Чернігівська, Київська та Сумська — перші півмісяця прогнозуються прохолодними і майже без дощів. Удень від +8 до +13, вночі +2-5 градусів, при проясненнях місцями може бути і 0 градусів. У другій половині квітня денна температура підвищиться до +15-17 градусів, нічна до +6-9. Але небо буде похмурим, з 15 по 17-те квітня можливі сильні зливи, лише на Сумщині дощі будуть незначними. На Великдень для сумчан не зайвими стануть парасольки, в інших областях погода в цей день очікується теплою, мінлива хмарність, без опадів.

Центр

В центральних областях — це Вінницька, Черкаська, Полтавська, Кіровоградська та Дніпропетровська — найтепліше буде у двох останніх. Вже з 6-7 квітня тут матимемо денну температуру +13-15 градусів, а надалі навіть до +18, вночі не нижче за +3, небо малохмарне, дощі малоймовірні. А от жителі Вінниччини, Черкащині і Полтавщини будуть змушені вдягатися тепліше майже до кінця другої декади.

Сильні дощі прийдуть у центр України 18-19 травня, на Черкащині і Полтавщині прогнозуються зливи, вони на якийсь час перетворять знані черкаські і полтавські чорноземи на непролазну багнюку. Разом з дощами сюди прийде й довгоочікувана тепла та сонячна погода, вдень буде +17-18 градусів, уночі близько +10. У самому кінці місяця можливі короткочасні дощі, лише на Вінниччині — сухо. На Великдень має бути тепло, +15-16 градусів, і малохмарно. Та полтавцям і дніпрянам краще мати про запас парасольки, бо у них є ймовірність потрапити в цей день під короткочасний дощ.

Схід

У трьох східних областях — це Харківська, Донецька і Луганська — квітень очікується переважно сухим і не дуже теплим. Чекати, що вдень буде +15 градусів, доведеться майже дві третини місяця. До того денна температура не перевищить +10-12 градусів, нічна +3-6. Та надалі почне стрімко тепліти, вдень до +18 і більше, вночі до +8-9 градусів.

Найбільше дощових днів прогнозується на Харківщині, їх може бути понад 10: на початку першої декади, в кінці другої і в кінці третьої. У Донецькій і Луганській областях «мокрих» днів очікується не більше семи. Та дощі скрізь будуть незначними, злив не передбачається. На Великдень у регіоні також дощитиме.

Південь

На півдні країни — це Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області і Крим — у квітні буде навіть прохолодніше, ніж у північних та центральних областях. Найхолоднішою прогнозується погода на Одещині, що, очевидно, пов’язано з подихом Чорного моря, вода у якому ще не прогріється після зими. Майже весь місяць температура вдень триматиметься від 10 до 13 градусів тепла, вночі +6-8. Тільки ближче до травня температура підвищиться на 2-3 градуси. Така ж погода буде і в Криму. У Херсонській, Миколаївській і Запорізькій областях схожий з одеським температурний фон прогнозується лише у першій половині квітня, надалі повітря прогріється до +17-18 градусів удень і до +9-11 вночі.

З дощами у регіоні ситуація сутужна. На Одещині їх випаде найменше, по-справжньому литиме всього два дні: 18 і 19 квітня. Найбільшу кількість вологи отримає Запорізька область — помірні дощі тут прогнозуються на початку першої десятиденки та в кінці другої і третьої. У Херсонській, Миколаївській областях та в Кримській автономії буде загалом від п’яти до семи днів, у які з неба щось капатиме чи проллється. На Великдень скрізь сонячно і сухо.

Як видно, прогнози Укргідрометцентру і погодних сайтів помітно відрізняються: фахівці з питань погоди вважають, що погода буде мінливою, теплішою ніж торік, а інтернет-синоптики бачать плавне підвищення температури протягом місяця і затримку з потеплінням на півдні України.