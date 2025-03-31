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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Дощі і температурні парадокси: синоптики шокували прогнозом погоди на квітень

Синоптики розповіли, яким буде прогноз погоди на квітень. Чого очікувати?

Автор публікації
Олександр Панченко Олександр Панченко
Прогноз погоди

Синоптики розповіли про прогноз погоди на квітень / © ТСН

Весна цього року рання, не порівняти з торішньою, коли весь березень трималась холодна дощова погода, а квітень був не дуже теплим, з нічними заморозками. Нині перший місяць весни потішив теплом, хоча під кінець березня трохи похолодало і задощило. Чого чекати від квітня? Народні прикмети говорять, що справжнє тепло приходить після Великодня, цього року він випадає на 20 квітня.

Якою прогнозується погода у другому весняному місяці, з’ясував ТСН.ua. Ми традиційно порівняли довгостроковий прогноз Укргідрометцентру та узагальнений прогноз двох популярних метеосайтів: meteo.ua і meteofor.

Укргідрометцентр: Буде тепліше, ніж звичайно

Укргідрометцентр повідомив, що квітень очікується теплим, середня місячна температура прогнозується 10-13 градусів тепла, в гірських районах +6-9 градусів, що на 1,5-2 градуси вище за норму. Це більше, ніж у березні, на 3-6 градусів.

Як розповіла нам начальник відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха, за останній час майже всі місяці року перевищують за температурою кліматичну норму.

«За синоптичними розрахунками, у першій декаді квітня в Україні пануватимуть динамічні атмосферні процеси, надходитимуть атмосферні фронти, можливі опади, вихід циклонів з південного заходу, — говорить Наталія Птуха. — Це означає, що перша декада квітня не буде такою спокійною, як у березні. Можемо розраховувати на зниження температури на кілька градусів у порівнянні з нинішніми. В цілому погода прогнозується мінливою, але без значних температурних аномалій. Заморозки у квітні майже завжди бувають, та на даний момент не можна передбачити, коли нічна температура опуститься нижче нуля градусів».

Синоптики розповіли про погоду у квітні / © Unsplash

Синоптики розповіли про погоду у квітні / © Unsplash

За даними багаторічних спостережень, абсолютний мінімум температури повітря у квітні становить 22 градуси морозу, такі холоди фіксувались у Карпатах, Чернігівській, Сумській та Харківській областях. У Львівській області та на крайньому півдні країни місцями до 5 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури — 33 градуси тепла, у гірських районах — 22 градуси тепла. Для порівняння: у березні найбільший мороз був мінус 37 градусів, а найвища плюсова температура — 29 градусів тепла.

Місячна кількість опадів у квітні очікується 30-52 мм, в Карпатах місцями до 89 мм, це у межах норми. У березні опадів було від 22 до 42 мм, що менше норми. Тобто квітень повинен бути більш дощовим, ніж березень. Також у квітні можуть прогриміти перші у цьому році грози.

Погодні сайти: Прохолодно, дощів мало

Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що квітень в Україні не стане «місяцем контрастів». Значних коливань температури не прогнозується, теплітиме поступово, нічних заморозків не очікується. Та матимемо й температурний парадокс: у північних областях буде тепліше, ніж у південних. Дощі скрізь, окрім західного регіону, випадатимуть не часто, однак виявляться рясними.

Захід

На Закарпатті тепла погода встановиться з перших днів квітня і не мінятиметься весь місяць. Вдень буде +13-15 градусів, уночі +4-8, в останні дні квітня потеплішає ще на 1-2 градуси. В третій декаді щодня дощитиме. В інших західних областях — це Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька та Хмельницька — повітря прогріється до +15 градусів лише під кінець місяця, в основному денна температура триматиметься на рівні +10-12 градусів, нічна +1-5 градусів.

А от дощових днів набереться чималенько: від 12-ти на Львівщині до 15-ти на Буковині і Хмельниччині. Основна хвиля сильних опадів прийдеться на другу половину місяця. Однак на Великдень, 20 квітня, парасольки не знадобляться: скрізь буде малохмарно і тепло.

Північ

У північних областях — це Волинська, Рівненська, Житомирська, Чернігівська, Київська та Сумська — перші півмісяця прогнозуються прохолодними і майже без дощів. Удень від +8 до +13, вночі +2-5 градусів, при проясненнях місцями може бути і 0 градусів. У другій половині квітня денна температура підвищиться до +15-17 градусів, нічна до +6-9. Але небо буде похмурим, з 15 по 17-те квітня можливі сильні зливи, лише на Сумщині дощі будуть незначними. На Великдень для сумчан не зайвими стануть парасольки, в інших областях погода в цей день очікується теплою, мінлива хмарність, без опадів.

Центр

В центральних областях — це Вінницька, Черкаська, Полтавська, Кіровоградська та Дніпропетровська — найтепліше буде у двох останніх. Вже з 6-7 квітня тут матимемо денну температуру +13-15 градусів, а надалі навіть до +18, вночі не нижче за +3, небо малохмарне, дощі малоймовірні. А от жителі Вінниччини, Черкащині і Полтавщини будуть змушені вдягатися тепліше майже до кінця другої декади.

Сильні дощі прийдуть у центр України 18-19 травня, на Черкащині і Полтавщині прогнозуються зливи, вони на якийсь час перетворять знані черкаські і полтавські чорноземи на непролазну багнюку. Разом з дощами сюди прийде й довгоочікувана тепла та сонячна погода, вдень буде +17-18 градусів, уночі близько +10. У самому кінці місяця можливі короткочасні дощі, лише на Вінниччині — сухо. На Великдень має бути тепло, +15-16 градусів, і малохмарно. Та полтавцям і дніпрянам краще мати про запас парасольки, бо у них є ймовірність потрапити в цей день під короткочасний дощ.

Схід

У трьох східних областях — це Харківська, Донецька і Луганська — квітень очікується переважно сухим і не дуже теплим. Чекати, що вдень буде +15 градусів, доведеться майже дві третини місяця. До того денна температура не перевищить +10-12 градусів, нічна +3-6. Та надалі почне стрімко тепліти, вдень до +18 і більше, вночі до +8-9 градусів.

Найбільше дощових днів прогнозується на Харківщині, їх може бути понад 10: на початку першої декади, в кінці другої і в кінці третьої. У Донецькій і Луганській областях «мокрих» днів очікується не більше семи. Та дощі скрізь будуть незначними, злив не передбачається. На Великдень у регіоні також дощитиме.

Південь

На півдні країни — це Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області і Крим — у квітні буде навіть прохолодніше, ніж у північних та центральних областях. Найхолоднішою прогнозується погода на Одещині, що, очевидно, пов’язано з подихом Чорного моря, вода у якому ще не прогріється після зими. Майже весь місяць температура вдень триматиметься від 10 до 13 градусів тепла, вночі +6-8. Тільки ближче до травня температура підвищиться на 2-3 градуси. Така ж погода буде і в Криму. У Херсонській, Миколаївській і Запорізькій областях схожий з одеським температурний фон прогнозується лише у першій половині квітня, надалі повітря прогріється до +17-18 градусів удень і до +9-11 вночі.

З дощами у регіоні ситуація сутужна. На Одещині їх випаде найменше, по-справжньому литиме всього два дні: 18 і 19 квітня. Найбільшу кількість вологи отримає Запорізька область — помірні дощі тут прогнозуються на початку першої десятиденки та в кінці другої і третьої. У Херсонській, Миколаївській областях та в Кримській автономії буде загалом від п’яти до семи днів, у які з неба щось капатиме чи проллється. На Великдень скрізь сонячно і сухо.

Як видно, прогнози Укргідрометцентру і погодних сайтів помітно відрізняються: фахівці з питань погоди вважають, що погода буде мінливою, теплішою ніж торік, а інтернет-синоптики бачать плавне підвищення температури протягом місяця і затримку з потеплінням на півдні України.

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