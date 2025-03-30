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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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36
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Якою буде погода 31 березня: прогноз "Укргідрометцентру"

Очікуються помірні дощі.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Погода 31 березня

Погода 31 березня / © Укргідрометцентр

З’явився прогноз погоди в Україні на добу 31 березня. Буде хмарно з проясненнями.

Про це повідомляє “Укргідрометцентр”.

“На Закарпатті, Прикарпатті, південному сході, вдень і в північно-східній частині помірні, у Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях місцями значні дощі; на решті території невеликі дощі, лише вночі у більшості південних та центральних областей без опадів”, — йдеться у повідомленні.

Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, у південно-східній частині до 11°; вдень 10-15°, у південних та центральних областях 13-18°.

Нагадаємо, погода в Україні на Великдень 2025 року обіцяє бути досить комфортною, хоча з певними погодними нюансами.

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