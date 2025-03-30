ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
242
Час на прочитання
1 хв

Частину України охопила повітряна тривога: де небезпечно

Слід перебувати в укриттях.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Повітряна тривога

Повітряна тривога

Частину України вдень 30 березня охопила повітряна тривога. Є загроза балістики.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

“Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу!”, — йдеться у повідомленні.

Станом на 15:27 “почервоніли” такі області:

  • Черкаська;

  • Полтавська;

  • Сумська;

  • Чернігівська;

  • Харківська.

Нагадаємо, ввечері 29 березня ворог запустив по Україні ударні БпЛА. Залишайтеся в укриттях.

Дата публікації
Кількість переглядів
242
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie