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- Війна
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Частину України охопила повітряна тривога: де небезпечно
Слід перебувати в укриттях.
Частину України вдень 30 березня охопила повітряна тривога. Є загроза балістики.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
“Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу!”, — йдеться у повідомленні.
Станом на 15:27 “почервоніли” такі області:
Черкаська;
Полтавська;
Сумська;
Чернігівська;
Харківська.
Нагадаємо, ввечері 29 березня ворог запустив по Україні ударні БпЛА. Залишайтеся в укриттях.