Потенційний наступ РФ: експерт оцінив можливості РФ

Наступ РФ / © ТСН.ua

Реклама

Експерт прокоментував можливість масштабного наступу РФ. Так, окупанти зараз не можуть вести наступальні дії стратегічного характеру на більше ніж двох ділянках фронту.

Про це в ефірі “КИЇВ24” сказав Павло Лакійчук, директор безпекових програм центру глобалістики Стратегія XXI.

“Вже рік триває стратегічна наступальна операція на Донеччині. І якби все йшло за їхнім планом, вони вже були б на правому чи лівому березі Дніпра. Вони неспроможні прорвати оборону, українці їх зупиняють, — підкреслив фахівець.

Реклама

За його словами, росіянам треба щонайменше досягти успіху в Курській операції.

“Якщо вони зможуть витіснити наші сили звідти і не захочуть продовжувати наступальну операцію на півночі, на Харківщині, то вони зможуть ці резерви перекинути на напрямки головних ударів на той же схід”, — зазначив Лакійчук.

Він переконаний, що це єдиний варіант для Кремля. У росіян станом на зараз немає таких великих резервів.

Нагадаємо, масштабний наступ РФ можливий не раніше середини або кінця літа.