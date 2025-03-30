Розбита техніка на Курщині / © Associated Press

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Головнокомандувач Олександр Сирський перекинув війська через південно-західний російський кордон, до Курська. Однак для американців розгортання вторгнення до РФ було серйозним порушенням довіри.

Про це пише видання NYT.

«Справа не тільки в тому, що українці знову тримали американців у невіданні, вони таємно перетнули взаємно узгоджену лінію. Водночас вони забрали обладнання, надане коаліцією, до території Росії», — зазначають журналісти.

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«Це був не майже шантаж, це був шантаж», — сказав високопоставлений чиновник Пентагону.

Найскладнішою червоною лінією був кордон із РФ. Але навесні 2024 року, щоб захистити Харків від російського нападу, адміністрація Байдена дозволила створення «оперативної скриньки» — зони російської території, у межах якої офіцери США у Вісбадені могли надавати українцям точні координати. Перша ітерація скриньки охоплювала широку смугу північного кордону України. Однак площу цієї скриньки розширили після того, як Путін привіз північнокорейських солдатів до Курської області.

Пізніше американським військовим дозволили надавати українцям координати для ударів по півдню РФ, де росіяни розмістили сили і техніку для свого наступу на сході України.

Політичні розбіжності в Україні сприяли фактично провалу контрнаступу на Курщині.

Американці дійшли висновку, що Курськ став тією перемогою, на яку весь час натякав Володимир Зеленський. Це також було доказом його розрахунків: він все ще говорив про повну перемогу. Але однією з цілей операції, як пояснив він американцям, є важіль впливу — захопити й утримати російську землю, яку можна було б обміняти на українську землю під час майбутніх переговорів.

Нагадаємо, ЗСУ 5 січня 2025 року почали новий наступ у Курській області РФ.

Однак аналітики проєкту Deep State скептичні щодо цих заяв про успіхи ЗСУ на Курщині.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив: в Курській області оточення ЗСУ немає. Українські військові продовжують виконувати завдання на цьому напрямку.