Зеленський відповів, чи є оточення ЗСУ на Курщині

В Курській області оточення ЗСУ немає. Українські військові продовжують виконувати завдання на цьому напрямку.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Фінляндії Александером Стуббом.

"Я також поінформував пана президента про російську дезінформацію щодо ситуації на Курському напрямку. Оточення там немає, і наші хлопці виконують завдання, як це потрібно для України", – наголосив він.

Раніше йшлося про те, що телефонна розмова президента України Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа відбудеться 19 березня.

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