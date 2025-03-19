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Зеленський відповів, чи є оточення ЗСУ на Курщині

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Зеленський відповів, чи є оточення ЗСУ на Курщині

Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Росіяни розповсюджують дезінформацію.

В Курській області оточення ЗСУ немає. Українські військові продовжують виконувати завдання на цьому напрямку.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Фінляндії Александером Стуббом.

"Я також поінформував пана президента про російську дезінформацію щодо ситуації на Курському напрямку. Оточення там немає, і наші хлопці виконують завдання, як це потрібно для України", – наголосив він.

Раніше йшлося про те, що телефонна розмова президента України Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа відбудеться 19 березня.

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