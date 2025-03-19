Зеленский ответил, есть ли окружение ВСУ на Курщине

В Курской области окружения ВСУ нет. Украинские военные продолжают выполнять задачи на этом направлении.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом.

"Я также проинформировал господина президента о российской дезинформации о ситуации на Курском направлении. Окружения там нет, и наши ребята выполняют задачи, как это нужно для Украины", – подчеркнул он.

Ранее говорилось, что телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа состоится 19 марта.

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