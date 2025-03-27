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- Війна
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"Крапка ще не поставлена": Братчук про дії ворога та ЗСУ на Курщині
Росіяни сподіваються зробити певні тактичні просування.
Курщина залишатиметься такою ж активною. Зокрема, йдеться про проведення дій з ДРГ та дрібних підрозділів з боку ворога, щоб тримати в тонусі Сили оборони України.
Про це в ефірі “Ми Україна” сказав речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.
"Я знаю, що Сили оборони володіють цією інформацією досконало, що і як намагатиметься робити ворог. Тому відповідь буде адекватною. Впевнений, що сторінка Курської операції ще не перевернута, крапка не поставлена. Думаю, будуть цікаві події", - висловився він.
Нагадаємо, українське угруповання в Курській області РФ ніколи не було і зараз не перебуває в оточенні російської армії.
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