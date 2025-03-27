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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
206
Час на прочитання
1 хв

"Крапка ще не поставлена": Братчук про дії ворога та ЗСУ на Курщині

Росіяни сподіваються зробити певні тактичні просування.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Курська операція

Курська операція / © ТСН.ua

Курщина залишатиметься такою ж активною. Зокрема, йдеться про проведення дій з ДРГ та дрібних підрозділів з боку ворога, щоб тримати в тонусі Сили оборони України.

Про це в ефірі “Ми Україна” сказав речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

"Я знаю, що Сили оборони володіють цією інформацією досконало, що і як намагатиметься робити ворог. Тому відповідь буде адекватною. Впевнений, що сторінка Курської операції ще не перевернута, крапка не поставлена. Думаю, будуть цікаві події", - висловився він.

Нагадаємо, українське угруповання в Курській області РФ ніколи не було і зараз не перебуває в оточенні російської армії.

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