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В Україні перерахують субсидії: кого торкнуться зміни
Зміни стосуватимуться домогосподарств, де середньомісячний сукупний дохід змінився більш ніж на 50%.
У березні та серпні в Україні автоматично перераховує розмір житлових субсидій для домогосподарств, доходи яких змінилися більш ніж на 50%.
Про це повідомляє Пенсійний фонд України.
З березня 2025 року враховуватимуться доходи за III–IV квартали 2024 року та порівнюватимуться з даними за I–II квартали того ж року. Якщо різниця перевищить 50%, суму субсидії буде скориговано – без заяв від громадян.
"Таким чином, у домогосподарств, у яких доходи зменшились/збільшились на понад 50%, з березня розмір житлової субсидії зміниться: або збільшиться, або зменшиться", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, пенсіонери отримають грошову допомогу від ООН.
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