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В Украине перечислят субсидии: кого коснутся изменения
Изменения будут касаться домохозяйств, где среднемесячный совокупный доход изменился более чем на 50%.
В марте и августе в Украине автоматически перечисляется размер жилищных субсидий для домохозяйств, доходы которых изменились более чем на 50%.
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины
С марта 2025 года будут учитываться доходы за III-IV кварталы 2024 года и будут сравниваться с данными за I-II кварталы того же года. Если разница превысит 50%, сумма субсидии будет скорректирована – без заявлений от граждан.
"Таким образом, у домохозяйств, у которых доходы уменьшились/увеличились более чем на 50%, с марта размер жилищной субсидии изменится: либо увеличится, либо уменьшится", — говорится в сообщении.
Напомним, пенсионеры получат денежную помощь от ООН.
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