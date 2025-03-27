В Украине перечислят субсидии: кого коснутся изменения

У кого изменится или увеличатся субсидии с марта

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В марте и августе в Украине автоматически перечисляется размер жилищных субсидий для домохозяйств, доходы которых изменились более чем на 50%.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины

С марта 2025 года будут учитываться доходы за III-IV кварталы 2024 года и будут сравниваться с данными за I-II кварталы того же года. Если разница превысит 50%, сумма субсидии будет скорректирована – без заявлений от граждан.

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"Таким образом, у домохозяйств, у которых доходы уменьшились/увеличились более чем на 50%, с марта размер жилищной субсидии изменится: либо увеличится, либо уменьшится", — говорится в сообщении.

Напомним, пенсионеры получат денежную помощь от ООН.

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