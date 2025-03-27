Пройдет ли Украина в финал "Евровидения-2025": букмекеры обнародовали прогноз

Группа Ziferblat / © instagram.com/ziferblat_band

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Букмекеры обнародовали прогноз на первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2025".

В частности, они предположили, какие страны-участники попадут в финал. Так вот, согласно прогнозам букмекеров, которые появились на официальном сайте "Евровидения", в тройку первых полуфиналистов попадут Швеция, Эстония и Нидерланды.

Также по их мнению, в следующий этап конкурса пройдут Албания, Польша, Бельгия, Норвегия, Кипр, Сан-Марино и, конечно же, Украина. Букмекеры прогнозируют, что украинский представитель – группа Ziferblat – займет седьмое место в первом полуфинале "Евровидения-2024".

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Букмекерский прогноз на десятку финалистов "Евровидения-2025" / © eurovisionworld.com

Впрочем, следует отметить, что это лишь прогнозы букмекеров. Они далеко не всегда сбываются, как вот в прошлом году. Тогда пророчили победу Хорватии, а первое место завоевала Швейцария. Хотя по мнению букмекеров, швейцарский представитель должен был оказаться только в топ-5.

Напомним, "Евровидение-2025" состоится уже в мае в городе Базель. Украина примет участие в первом полуфинале и выступит на сцене 13 мая. Именно тогда и станет известно, попадет ли группа Ziferblat с песней Bird of Pray в финал. Тем временем в Украине выбирают Нацжуры на "Евровидение-2025". В "Дії" уже началось голосование, которое продлится до 31 марта.