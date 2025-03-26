ДТЕК першим продав "зелені" гарантії походження електрики кінцевому споживачу

Компанія D.Trading, що входить в Групу ДТЕК, першою в Україні продала гарантії походження електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні Секретаріату Енергетичного Співтовариства.

«Німецька компанія Knauf Group, яка володіє виробничим підприємством в Україні «КНАУФ ГІПС КИЇВ», придбала гарантії походження для місцевого розкриття інформації в рамках своїх глобальних ініціатив зі сталого розвитку. Постачальником електроенергії, який супроводжував цю транзакцію, стала компанія D.TRADING», - йдеться в ньому.

В Енергоспівтоваристві наголосили, що ця операція - це важливий крок у розвитку українського ринку відновлювальної енергії.

«Попри те, що цей крок невеликий, він має велике значення для формування ринку гарантій походження в Україні. Використовуючи національний електронний реєстр, що відповідає стандартам Енергетичного Співтовариства, Knauf Group продемонструвала високу довіру до надійності та прозорості цієї системи», - наголошується в повідомленні.

Також зазначається, що цей приклад може стати важливою моделлю для стимулювання попиту на гарантії походження всередині країни та створення більш активного регіонального ринку напередодні повної інтеграції з європейською системою.

«Поширення подібних транзакцій серед учасників Енергетичного Співтовариства не лише підвищить довіру до ринку, але й допоможе досягти ширших цілей у сфері відновлюваної енергетики», - підсумували в Секретаріаті.

Нагадаємо, у 2024 році компанія ДТЕК Ріната Ахметова почала випуск гарантій походження електроенергії з ВДЕ.