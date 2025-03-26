Салат з черемшею та яйцями: рецепт страви з доступних продуктів

Черемша має багато корисних для здоров’я властивостей.
Дикий часник - біль відома як черемша - поширена рослина в лісах, яке давно вживають у раціон як першу зелень. Рослина має яскраво-виражений смак та аромат і є джерелом вітаміну С і бета-каротину.
ТСН.ua ділиться рецептом від футблогерки anna_sma4notyt.
Інгредієнти:
- 300 г черемші
- 5 яєць
- 5 редисок
- 2 столові ложки майонезу
- спеції за смаком
Приготування:
1. Варимо яйця, аби вони були густими. Нарізаємо їх кубиками. Дрібно нарізаємо черемшу. Редиску - тонкими напів кружечками або соломкою.
2. У великій мисці змішуємо всі інгредієнти. Додаємо спеції та майонез.
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