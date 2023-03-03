Можна їсти під час Великого посту: чим замінити м'ясо

Нещодавно у православних християн розпочався Великий піст, який триватиме до 15 квітня. Тому багатьох вірян цікавить запитання, де взяти білок, крім м'яса. Адже м'ясні продукти заборонено вживати в цей період. Читайте в матеріалі ТСН.ua, що можна їсти замість м'яса у Великий піст.

Де взяти білок, крім м'яса: альтернативи

Серед усіх продуктів найчастіше виокремлюють один, який найкраще замінює м'ясо. Це — гриби. Під час Великого посту ви можете робити з них грибні котлети, вареники, картоплю з грибами, суп.

Однак, є ще й інші альтернативи:

Соя — її використовують, щоб приготувати фарш, відбивні, котлети, стейки. В деяких супермаркетах продаються вже готові напівфабрикати з сої, які ви можете сміливо вживати. Бобові — сочевиця, горох, квасоля, нут є незамінними для організму під час посту. З них можна приготувати смачний гарнір. А ще можна протушкувати квасолю або зробити смачну юшку з сочевиці. Кіноа — її можна просто відварити як кашу, а можна приготувати смачні котлети, якщо змішати кіноа з цибулею, морквою та іншими овочами, сформувавши із суміші кульки, які потім обсмажуються на сковороді або запікаються в духовці. Горіхи і насіння — вони містять не лише багато білка, але й корисних жирів, які потрібні для здоров'я серця та судин. Крупи — вони також багаті на протеїни, тому можеть без проблем замінити тваринний білок. Найкращими в такому разі будуть гречка, кукурудза, рис, вівсянка.

Що можна їсти замість м'яса під час Великого посту

За словами нутриціологині Аліни Олійник, під час Великого посту не можна вживати рибу, м'ясо, молоко та молочні продукти. Дозволено додавати до свого раціону лише рослинну їжу, гриби, соління, сушки, чай, горіхи, насіння, киселі, каші на воді, чорний і сірий хліб.

Варто зазначити, що піст — це не дієта для схуднення. Потрібно поступово вводити певні заборони, щоб не спричиняти стрес для організму. В цей час потрібно не лише відмовитися від м'яса, але й молитися, прислухатися до себе, щоб отримати духовне благополуччя.

Тому потрібно скласти індивідуальний раціон, щоб він не мав негативних наслідків для організму. Особливо важливо це для жінок, у яких через відмову від певних продуктів, може випадати волосся, з'являтися висипання тощо.

Ескпертка зазначає, що білок потрібен нашому організму для того, щоб перенесення речовин до клітин, покращення обміну речовин та для будівництва м'язів, волосся, шкіри тощо. Замінити тваринний білок досить просто, але потрібно знати, які саме продукти його містять і скільки:

бобові: у сої міститься 34,9 г білка на 100 г, в сочевиці 25 г, в нуті 20 г, в квасолі 7 г, а ось горох містить 22 г на 100 г продукту;

крупи: в кіноа 14 г на 100 г продукту, в пшениці 12 г, в пшоні та перловці 10 г, а в гречці 9,6 г;

соєвий сир Тофу містить 8–15 г білка на 100 г продукту;

1 столова ложка спіруліни це 4 г білка, тому її також можна додавати в різні страви, наприклад, у салати.

Нутриціологиня радить часто вживати крупи, адже їх просто готувати. А ось бобові перед вживанням краще замочувати. Так зменшиться час приготування і вони будуть краще засвоюватися.

Бобові і крупи чудово допомнюють одні одних по амінокислотному складу.

Додавайте до страв шпинат, брюссельську капусту, броколі. А ще є сенс придбати спеціальний ізолят або протеїн — вони потрібні, якщо під час Великого посту людина не добирає норму білків.

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