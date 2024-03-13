Коли сіяти моркву у відкритий ґрунт навесні 2024 року

Коли сіяти моркву навесні 2024 року за місячним календарем та як це робити

Березень — місяць, коли городники та дачники починають активно готувати ділянки, обробляти ґрунт перед посівами, вибирати сорти насіння для посіву, готувати розсаду.

Розповідаємо, умови висівання такого популярного овоча як морква, коли сіяти коренеплоди у відкритий ґрунт навесні 2024 року, які дні сприятливі для цього, як це краще зробити, щоб отримати дійсно великий врожай.

Коли сіяти моркву навесні 2024 року

Найкраща температура для посіву моркви — до +15°C, при цьому ґрунт має прогрітися до +8°C. В Україні такі умови, зазвичай, складаються в кінці квітня або напочатку травня. Саме у цей час вже можна не боятися нічних заморозків і земля достатньо прогріта, щоб насіння почувало себе добре.

Ті, хто вирощує розсаду моркви, можуть зробити це у березні, якраз до кінця квітня розсаду можна буде посадити у відкритий ґрунт.

Сприятливі дні за місячним календарем для посіву моркви у відкритий ґрунт навесні 2024 року:

у квітні — 20, 22, 23, 29,

у травні — 15, 16, 17, 18, 19, 27,

При виборі часу для посадки, слід орієнтуватися на лише на сприятливий день за місячним календарем, але й орієнтуватися на погоду. День, коли висівають моркву має бути сонячним та теплим, без дощу.

Поради та лайфгаки — як посіяти моркву

Для посіву вибрати добре освітлену ділянку, через те, що морква не любить тінь.

Перекопати землю, повибирати всі бур'яни, розпушити ґрунт.

Удобрити землю, можна додати перегній або компост;

Зволожити ділянку перед майбутнім посівом.

Сіяти моркву потрібно на глибину 1 см, півтора. Якщо посіяти глибше, насіння може просто не прорости.

Коли рослини будуть досить великими, важливо їх проріджувати. Якщо цього не робити, морква виросте мілкою.

Не забувайте про своєчасний полив та розпушення ґрунту, оскільки морква любить достатньо вологий ґрунт.

Читайте також: