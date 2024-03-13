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Коли сіяти моркву у відкритий ґрунт навесні 2024 року

Коли сіяти моркву у відкритий ґрунт навесні 2024 року

Коли сіяти моркву навесні 2024

Коли сіяти моркву навесні 2024 року за місячним календарем та як це робити

Березень — місяць, коли городники та дачники починають активно готувати ділянки, обробляти ґрунт перед посівами, вибирати сорти насіння для посіву, готувати розсаду. 

Розповідаємо, умови висівання такого популярного овоча як морква, коли сіяти коренеплоди у відкритий ґрунт навесні 2024 року, які дні сприятливі для цього, як це краще зробити, щоб отримати дійсно великий врожай.

Коли сіяти моркву навесні 2024 року

Найкраща температура для посіву моркви — до +15°C, при цьому ґрунт має прогрітися до +8°C. В Україні такі умови, зазвичай, складаються в кінці квітня або напочатку травня. Саме у цей час вже можна не боятися нічних заморозків і земля достатньо прогріта, щоб насіння почувало себе добре. 

Ті, хто вирощує розсаду моркви, можуть зробити це у березні, якраз до кінця квітня розсаду можна буде посадити у відкритий ґрунт. 

Сприятливі дні за місячним календарем для посіву моркви у відкритий ґрунт навесні 2024 року:

  • у квітні  — 20, 22, 23, 29,
  • у травні  — 15, 16, 17, 18, 19, 27,

При виборі часу для посадки, слід орієнтуватися на лише на сприятливий день за місячним календарем, але й орієнтуватися на погоду. День, коли висівають моркву має бути сонячним та теплим, без дощу. 

Поради та лайфгаки — як посіяти моркву 

  • Для посіву вибрати добре освітлену ділянку, через те, що морква не любить тінь.
  • Перекопати землю, повибирати всі бур'яни, розпушити ґрунт.
  • Удобрити землю, можна додати перегній або компост;
  • Зволожити ділянку перед майбутнім посівом. 
  • Сіяти моркву потрібно на глибину 1 см, півтора. Якщо посіяти глибше, насіння може просто не прорости. 
  • Коли рослини будуть досить великими, важливо їх проріджувати. Якщо цього не робити, морква виросте мілкою.
  • Не забувайте про своєчасний полив та розпушення ґрунту, оскільки морква любить достатньо вологий ґрунт. 

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