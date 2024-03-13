Коли сіяти моркву у відкритий ґрунт навесні 2024 року

Коли сіяти моркву навесні 2024 року за місячним календарем та як це робити
Березень — місяць, коли городники та дачники починають активно готувати ділянки, обробляти ґрунт перед посівами, вибирати сорти насіння для посіву, готувати розсаду.
Розповідаємо, умови висівання такого популярного овоча як морква, коли сіяти коренеплоди у відкритий ґрунт навесні 2024 року, які дні сприятливі для цього, як це краще зробити, щоб отримати дійсно великий врожай.
Коли сіяти моркву навесні 2024 року
Найкраща температура для посіву моркви — до +15°C, при цьому ґрунт має прогрітися до +8°C. В Україні такі умови, зазвичай, складаються в кінці квітня або напочатку травня. Саме у цей час вже можна не боятися нічних заморозків і земля достатньо прогріта, щоб насіння почувало себе добре.
Ті, хто вирощує розсаду моркви, можуть зробити це у березні, якраз до кінця квітня розсаду можна буде посадити у відкритий ґрунт.
Сприятливі дні за місячним календарем для посіву моркви у відкритий ґрунт навесні 2024 року:
- у квітні — 20, 22, 23, 29,
- у травні — 15, 16, 17, 18, 19, 27,
При виборі часу для посадки, слід орієнтуватися на лише на сприятливий день за місячним календарем, але й орієнтуватися на погоду. День, коли висівають моркву має бути сонячним та теплим, без дощу.
Поради та лайфгаки — як посіяти моркву
- Для посіву вибрати добре освітлену ділянку, через те, що морква не любить тінь.
- Перекопати землю, повибирати всі бур'яни, розпушити ґрунт.
- Удобрити землю, можна додати перегній або компост;
- Зволожити ділянку перед майбутнім посівом.
- Сіяти моркву потрібно на глибину 1 см, півтора. Якщо посіяти глибше, насіння може просто не прорости.
- Коли рослини будуть досить великими, важливо їх проріджувати. Якщо цього не робити, морква виросте мілкою.
- Не забувайте про своєчасний полив та розпушення ґрунту, оскільки морква любить достатньо вологий ґрунт.
Читайте також: