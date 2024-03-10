Якщо розсада витягнулася: причини та практичні поради, що робити

Чому витягується розсада і як її врятувати

Вирощування здорової, міцної розсади є важливим етапом життєвого циклу рослин. Однак, іноді розсада витягується, стає кволою, що негативно позначається на її подальшому зростанні.

Чому витягується розсада

Найчастіше причиною витягування є нестача освітлення. Але це не єдина причина цієї проблеми. Щоб виростити здорову розсаду, потрібно розуміти причини її кволого росту, щоб запобігти нездоровому зростанню і за необхідністю, виправити.

Недостатньо освітлення

Найчастіше, причиною, чого витягується розсада є дефіцит освітлення. Рослини тягнуться до сонечка, якого в цей період розвитку їм не вистачає.

Терміни посіву

Причиною витягування розсади, яку на жаль не можна виправити, а змінити, лише, якщо знаєш про неї заздалегідь, це неправильні терміни посіву. Дуже важливо дотримуватись оптимальних термінів посіву. Потрібно орієнтуватися не лише на дати, вказані на упакуванні насіння, а й, але і враховувати клімат у регіоні та погодні умови.

Занадто ранній посів розсади – це і про недостатнє освітлення також. Такий посів навіть у випадку використання фітоламп також може привести до витягування розсади.

Якщо посіяти насіння занадто рано, розсада може виросте, коли на вулиці буде ще холодно. Сіянці потрібно буде тримати в горщиках, де їм вже мало місця, і, як наслідок, розсада витягнеться.

Висока температура

Висока температура в приміщенні, де вирощують розсаду, часто призводить до її витягування. Коли для рослини спекотно, надземна частина рослини інтенсивно росте.

Для більшості розсади рослин рекомендується підтримувати температуру близько +24°C до того моменту, як з’являться сіянці. Після цього температуру для розсади потрібно знизити до +14, +16 градусів. А через тиждень, 10 днів підвищити температуру до +19, +22°C.

Надлишок вологи

Чим вища температура в приміщенні, тим швидше пересихає ґрунт, і ми поливаємо розсаду. Тим самим створюються ідеальні умови, щоб розсада витягувалася.

Кілька днів після появи сходів сіянці можна взагалі не поливати, потім поливати, коли верхній шар субстрату просохне на декілька сантиметрів.

Загущені посіви

Якщо посіяно густо, рослини починають конкурувати між собою, , тому витягуються. Щоб цього не було, пікірування розсади краще провести раніше, ніж пізніше.

Зайве підживлення

Розсаду краще взагалі не підживлювати, особливо це стосується азотних добрив. Надлишок азоту зазвичай приводить до витягування розсади.

Що робити, якщо розсада витягнулася

Забезпечити розсаді повноцінне освітлення за допомогою спеціальних лам — люмінесцентних, світлодіодних, натрієвих тощо.

Переставте місткості з розсадою в більш прохолодне місце.

Щоб стримати переростання розсади, видаліть декілька нижніх листочків. Для рослини це своєрідний шок, при цьому активніше розвиватиметься коренева система, а стебло стане товстішим. Якщо розсада знову буде витягуватися, повторити через тиждень.

Зменшити об’єм та частоту поливу.

Відрегулювати підживлення або зовсім виключити їх.

При витягуванні розсади можна просто досипати ґрунт до нижніх листочків. Це сприятиме появі нових корінців на стеблі, в результаті розсада буде міцнішою і здоровішою.

Розсаду, яка витягнулася, бо переросла, на постійне місце потрібно посадити під кутом 40-45 градусів. При цьому її коріння має бути з південного боку, а стебло вкрите вологою землею до нижніх листочків. Такий спосіб сподобається помідорам — утворяться додаткові корені, а стебло з часом випрямиться. Перець не здатний утворювати додаткові корені на стеблі, тому розсаду перцю, що переросла, після висадки треба прищепити.

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