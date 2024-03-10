Если рассада вытянулась: причины и практические советы, что делать

Почему вытягивается рассада и как ее спасти

Выращивание здоровой, крепкой рассады является важным этапом жизненного цикла растений. Однако иногда рассада вытягивается, становится хилой, что негативно сказывается на ее дальнейшем росте.

Почему вытягивается рассада

Чаще всего причиной ее вытягивания является недостаток освещения. Но это не единственная причина этой проблемы. Чтобы вырастить здоровую рассаду, нужно понимать причины ее слабого роста чтобы предотвратить нездоровый рост и при необходимости исправить.

Недостаточное освещение

Чаще всего, причиной извлекаемой рассады является дефицит освещения. Растения тянутся к солнцу, которого в этот период развития им не хватает.

Сроки посева

Причиной вытягивания рассады, которую, к сожалению, нельзя исправить, а изменить, только если знаешь о ней заранее, это неправильные сроки посева. Очень важно соблюдать оптимальные сроки посева. Нужно ориентироваться не только на даты, указанные на упаковке семян, но и учитывать климат в регионе и погодные условия.

Слишком ранний посев рассады – это и о недостаточном освещении тоже. Такой посев даже в случае использования фитолампы также может привести к вытягиванию рассады.

Если посеять семена слишком рано, рассада может вырастет, когда на улице будет еще холодно. Сеянцы нужно будет держать в горшках, где им уже мало места, и, как следствие, рассада вытянется.

Высокая температура

Высокая температура в помещении, где выращивают рассаду, часто приводит к ее вытягиванию. Когда для растения жарко, надземная часть растения интенсивно растет.

Для большинства рассады растений рекомендуется поддерживать температуру около +24°C до того момента, как появятся сеянцы. После этого температуру для рассады нужно снизить до +14, +16 градусов. А через неделю, 10 дней повысить температуру до +19, +22°C.

Избыток влаги

Чем выше температура в помещении, тем быстрее пересыхает почва, и мы поливаем рассаду. Тем самым создаются идеальные условия, чтобы рассада вытягивалась.

Несколько дней после появления всходов сеянцы можно вообще не поливать, затем поливать, когда верхний слой субстрата просохнет на несколько сантиметров.

Загущенные посевы

Если посеяно густо, растения начинают конкурировать между собой, поэтому вытягиваются. Чтобы этого не было, пикирование рассады лучше произвести раньше, чем позже.

Излишняя подкормка

Рассаду лучше вообще не подкармливать, особенно это касается азотных удобрений. Избыток азота обычно приводит к вытягиванию рассады.

Что делать, если рассада вытянулась

Обеспечить рассаде полноценное освещение с помощью специальных лам — люминесцентных, светодиодных, натриевых и т.п.

Переставьте емкости с рассадой в более холодное место.

Чтобы сдержать перерастание рассады, удалите несколько нижних листиков. Для растения это своеобразный шок, при этом активнее будет развиваться корневая система, а стебель станет толще. Если рассада снова будет вытягиваться, повторить через неделю.

Уменьшить объем и частоту полива.

Отрегулировать подкормку или совсем исключить их.

При вытягивании рассады можно просто досыпать почву до нижних листочков. Это будет способствовать появлению новых корешков на стебле, в результате рассада будет крепче и здоровее.

Переросшую рассаду на постоянное место нужно садить под углом 40-45 градусов. При этом ее корни должны быть с южной стороны, а стебель покрыт влажной землей до нижних листочков. Такой способ понравится помидорам – образуются дополнительные корни, а стебель со временем выпрямится. Перец не способен образовывать дополнительные корни на стебле, поэтому рассаду переросшего перца после высадки надо привить.

Читайте также: