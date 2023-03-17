Черемша — все про весняний суперфуд: користь та протипоказання ведмежої цибулі, незвичайні рецепти

Як і для чого вживати черемшу, корисні властивості та протипоказання, що можна приготувати з черемші, читайте в матеріалі ТСН.ua

Дикий часник, ведмежа цибуля, чензелі, левурда, самардала, всі ці назви відносяться до однієї рослини – черемші, яка з приходом весни з'являється як перша вітамінна зелень у тінистих лісах або вздовж річок і водойм. Черемша доступна не тільки в дикорослому вигляді (вона занесена до Червоної Книги України), але і як культурна рослина, яку вирощують культурним і навіть промисловим способом.

В Україні легально купити черемшу можна лише у вигляді насіння. Але її можна виростити на городі чи дачі. Зробити це досить просто, тому що рослина невибаглива і приживається практично в будь-якому ґрунті, головне, посадити її у тіні.

Черемша вживається в їжу не тільки як продукт, що стимулює апетит, але і як лікувальний засіб завдяки багатій структурній формулі.

Корисні властивості черемші

Черемша багата рослинним білком, корисними амінокислотами, різними вітамінами, важливими для організму як чоловіків, так і жінок.

Черемшу варто споживати людям, які страждають на весняний авітаміноз і поганий апетит.

У 100 г рослини міститься близько 100 мг вітаміну С. Завдяки цьому та вмісту фітонцидів (природних антибіотиків), черемша вважається противірусною рослиною номер один.

Рослина містить вітаміни групи B і провітамін A (бета-каротин), який ще називають еліксиром молодості.

У черемші багато кальцію, калію, заліза, йоду, міді, фтору, бору та сірки, мінеральних солей що підтримують в організмі кислотно-лужний баланс, нормалізують водно-сольовий обмін, корисних для ендокринної, нервової, травної систем. У рослині також багато клітковини.

Черемшу з давніх-давен використовують, як народний засіб, що «очищає кров». Ведмежа цибуля здатна чистити стінки судин, розчиняючи холестеринові бляшки, таким чином нормалізує кров'яний тиск та запобігає ризику інсультів. Ведмежа цибуля, як пише The Guardian, супер корисна також при серцевих захворюваннях, позитивно впливає на роботу серцево-судинної системи загалом.

Пір'я рослини покращують роботу кишківника, а листя має протизапальні властивості.

Кому не можна їсти черемшу

Черемшу краще не вживати під час вагітності, людям, що страждають гастритом, епілепсію, виразкою шлунка і 12-палої кишки.

При надмірному споживанні вона може викликати безсоння, головні болі та розлад шлунка.

Цвіте черемша

Черемша — справжній весняний "суперфуд".

Прихильники здорового способу життя називають черемшу суперфудом". Черемшею лікують, її їдять у свіжому вигляді, запікають, маринують та сушать.

У їжу черемша використовується в різних салатах, супах та овочевих стравах. Черемша – чудовий консервант, у сушеному або розтертому з сіллю вигляді нею посипають м'ясо, щоб воно зберігалося довше. Черемша пахне ніжним часником, тому ідеально підходить як добавка до салатів, супів. При обсмажуванні вона втрачає більшу частину гостроти, але аромат її лише посилюється.

Незвичайні рецепти з черемшею

Дуже швидко замаринована черемша

Інгредієнти: два пучки черемші, 2–3 т. ложки олії, сік, половина лимона, 2 ст. ложки зерен гірчиці, 1 ч. ложка меду, сіль.

Черемшу порізати, посолити та злегка пом’яти. Мед, олію, цедру і м'якоту лимона, гірчицю перемішати, залити черемшу та залишити в холодильнику на пару годин.

Сало з черемшею

Пучок черемші, 350 г сала перемолоти, додати спеції, розмішати, розкласти у коробки і заморозити.

Яєчня з черемшею і сиром

Інгредієнти: 300 г черемші, 15–20 г масла, 1 яйце, твердий солоний сир, сіль на смак.

Свіжу черемшу перебрати, промити, покласти в киплячу підсолену воду і варити 5 хв. Підсмажити з маслом, залити збитими яйцями., наприкінці присипати тертим солоним сиром.

Салат з черемші та тофу

Інгредієнти: пучок черемші, 3 свіжих огірки, 200 г майонезу, 200 г тофу, зелень фенхелю.

Огірки та тофу покришити кубиками, зелень порізати. Заправити майонезом та перемішати.

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