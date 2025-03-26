До Львова з Курщини повернули історичне крісло митрополита Шептицького

До Святоюрського собору у Львові повернулося крісло митрополита Української Греко-Католицької Церкви Андрея Шептицького.

Про це повідомило видання Радіо Свобода.

Артефакт, вивезений у 1980-х роках російським єпископом Никодимом Руснаком до Курської області, вдалося повернути завдяки українським військовим.

"Мені одного дня зателефонував сержант зі Львова і розповів, що бійці звільняли територію і знайшли крісло. Один із реставраторів їм сказав, що це в кінці 80-х на початку 90-х років минулого століття митрополит РПЦ Никодим Руснак, якого вигнали зі Львова, він перебував у Харкові і вивіз це крісло. Потім він помер, а крісло виявилось у реставратора. Йому пропонували за нього 5 тисяч євро, але він його не продав. А коли прийшли українські військові, то сказав їм, що хоче повернути це крісло", – йдеться в повідомленні.

Крісло передали митрополиту УГКЦ Ігореві Возьняку. Воно потребує реставрації, але вже займе своє місце в історії. За попередніми даними, меблі могли належати ще Атанасію Шептицькому (XVIII ст.), який заклав фундамент Святоюрського собору.

Андрей Шептицький — одна з найвизначніших постатей української історії, який очолював УГКЦ у першій половині ХХ століття та залишився в пам’яті як ревний захисник української культури та духовності.

Нагадаємо, священники УПЦ МП підпільно виготовляли алкоголь на Київщині та Рівненщині.

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