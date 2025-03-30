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Магнітна буря 30 березня: яка її потужність
Сонячна активність послабшала.
у неділю, 30 березня, в Україні врешті трохи послабшала магнітна буря. Вона опустилася до жовтого рівня і має К-індекс 4.
Про це стало відомо з інформації на ресурсі meteoagent.
Зауважимо, що понад два тижні фахівці фіксували високу сонячну активність. Вона не опускалася нижче червоного рівня та часто мала К-індекс 7, що відповідає потужній магнітній бурі.
Хо сьогодні магнітна буря кваліфікується - як буря середньої потужності, але вона здатна впливати на самопочуття людей. Особливо - метеозалежних. Справа в тому, шо сонячні збурення мають вплив на організм як до початку бурі, так і після її завершення.