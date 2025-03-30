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- Війна
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Серйозна втрата: українські бійці знищили російський РЕБ на Херсонщині (відео)
Це, як відомо, дуже дороговартісна техніка.
У ніч на 29 березня рух опору у Херсонській області знищив вантажівку російської армії із встановленим на ній комплексом РЕБ. За розвідувальними ознаками, знищено комплекс радіоелектронної боротьби "Лорандіт".
Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.
Окупанти використовують вищезгадану систему для придушення радіозв’язку та ведення радіоелектронної розвідки.
“Втрата такого комплексу є суттєвим послабленням спроможностей армії-агресора”, — наголошують у ГУР МО.
Нагадаємо, станом на ранок 29 березня ЗСУ знищили 912 490 солдатів армії РФ. За минулу добу ліквідовано ще 1740 військових.