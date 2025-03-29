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- Війна
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Генштаб оновив дані про втрати РФ: скільки росіян окуповано
Знищено багато ворожої техніки.
Станом на ранок 29 березня ЗСУ знищили 912 490 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1740 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу ‒ близько 912 490 (+1740) осіб
танків ‒ 10478 (+23) од,
бойових броньованих машин ‒ 21796 (+34) од,
артилерійських систем – 25451 (+64) од,
РСЗВ– 1345 (+1) од,
засоби ППО - 1122 (+3) од,
літаків – 370 (+0) од,
гелікоптерів - 335 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31234 (+164),
крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни / submarines - 1 (+0) од
автомобільної техніки та автоцистерн – 42398 (+118) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 3787 (+0).
Як повідомлялося, голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне назвав умови введення європейських військ до України. По-перше, має бути абсолютне припинення вогню, якого дотримуватимуться обидві сторони.