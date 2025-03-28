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Ердоган після розмови Путіним зробив заяву про мирні переговори
Ердоган та Путін порушили питання відносин між обидвома країнами.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 28 березня поговорив з диктатором Росії Володимиром Путіним. Анкара пропонує бути посередником у переговорному процесі щодо припинення війни.
Про це йдеться у комюніке турецької сторони, повідомляє Anadolu Ajansi.
Під час переговорів телефоном Ердоган та Путін порушили питання відносин між обидвома країнами, а також - регіональні питання.
Турецький президент заявив, мовляв, співпраця Анкари і Москви “має дуже важливу роль у вирішенні регіональних питань”. Також, він акцентував на важливості кроків для безпеки торговельного судноплавства у Чорному морі і що це посприяло б мирному процесу в цілому.
“Туреччина пильно стежить за процесом, ініційованим з метою завершення війни між Росією і Україною, та готова надати усі види підтримки – у тому числі стати майданчиком для мирних перемовин – задля забезпечення справедливого і сталого миру", - йдеться у заяві турецької сторони.
Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо повідомили, коли очікувати переговорів США та Росії на високому рівні.