Ердоган після розмови Путіним зробив заяву про мирні переговори

Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і Володимир Путін. / © Reuters

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 28 березня поговорив з диктатором Росії Володимиром Путіним. Анкара пропонує бути посередником у переговорному процесі щодо припинення війни.

Про це йдеться у комюніке турецької сторони, повідомляє Anadolu Ajansi.

Під час переговорів телефоном Ердоган та Путін порушили питання відносин між обидвома країнами, а також - регіональні питання.

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Турецький президент заявив, мовляв, співпраця Анкари і Москви “має дуже важливу роль у вирішенні регіональних питань”. Також, він акцентував на важливості кроків для безпеки торговельного судноплавства у Чорному морі і що це посприяло б мирному процесу в цілому.

“Туреччина пильно стежить за процесом, ініційованим з метою завершення війни між Росією і Україною, та готова надати усі види підтримки – у тому числі стати майданчиком для мирних перемовин – задля забезпечення справедливого і сталого миру", - йдеться у заяві турецької сторони.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо повідомили, коли очікувати переговорів США та Росії на високому рівні.

Дата публікації 08:11, 26.03.25 Кількість переглядів 2140 Мусієнко розкрив усі карти перемовин з росіянами! Для чого Путін затягує перемир'я насправді?!