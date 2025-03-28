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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Російська армія вдарила по газових об'єктах України: деталі

Пошкоджено потужності компанії.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Газ.

Газ.

У п’ятницю, 28 березня, російська армія атакувала обʼєкти “Нафтогазу”. Пошкоджено газовидобувні потужності. Минулося без постраждалих

Про це повідомили в компанії “Нафтогаз”.

“Черговий обстріл – це не просто атака на нашу інфраструктуру, а спроба підірвати енергетичну стабільність країни. Наші фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків та оцінкою пошкоджень. Відновлення розпочнеться негайно, щоб гарантувати безперебійне газопостачання”, - наголосив очільник “Групи Нафтогаз” Роман Чумак.

Зауважимо, що вже 18 комбінована атака на інфраструктуру “Нафтогазу” від початку війни, а також восьма - від початку 2025-го.

Нагадаємо, в ЦПД заявляють, що Росія наростить атаки "Шахедами" ближчими місяцями.

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