Вночі у Хмельницькій області лунали вибухи: деталі

Вибух. / © Associated Press

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Вночі 28 березня у Хмельницькій області сталися вибухи під час атаки безпілотників. У регіоні спрацювали сили ППО.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

“Сьогодні вночі, під час сигналу “Повітряна тривога”, наші сили ППО знищили два ворожих БпЛА типу "Shahed", - повідомив очільник ОВА.

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Чиновник також наголосив, що інформація щодо руйнувань, травмованих, загиблих не надходила.

Нагадаємо, пізно ввечері 27 березня росіяни масовано вдарили по Полтаві. Внаслідок влучань та падіння уламків на шести різних локаціях було зафіксовано пошкодження складських приміщень, адмінбудівлі та трансформатора одного з підприємств”.

Дата публікації 20:28, 27.03.25 Кількість переглядів 48 Діти плакали! Тут пожежа, балони могли зірватись: жителів Дніпра трясе після пережитої атаки