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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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347
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Вночі у Хмельницькій області лунали вибухи: деталі

Інформації про потерпілих немає.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Вибух.

Вибух. / © Associated Press

Вночі 28 березня у Хмельницькій області сталися вибухи під час атаки безпілотників. У регіоні спрацювали сили ППО.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

“Сьогодні вночі, під час сигналу “Повітряна тривога”, наші сили ППО знищили два ворожих БпЛА типу "Shahed", - повідомив очільник ОВА.

Чиновник також наголосив, що інформація щодо руйнувань, травмованих, загиблих не надходила.

Нагадаємо, пізно ввечері 27 березня росіяни масовано вдарили по Полтаві. Внаслідок влучань та падіння уламків на шести різних локаціях було зафіксовано пошкодження складських приміщень, адмінбудівлі та трансформатора одного з підприємств”.

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