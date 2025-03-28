Введення європейських військ до України: в НАТО назвали умови

Військові НАТО. / © Associated Press

Реклама

Європейські лідери домовляються про розміщення військ в Україні. Втім, для цього існують певні умови.

Про це повідомив голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне в інтерв'ю “РБК-Україна”.

"По-перше, має бути абсолютне припинення вогню, якого дотримуватимуться обидві сторони. По-друге, необхідний потужний мандат, бажано під егідою ООН. По-третє, це має бути авторитетна, багатонаціональна сила, яка складатиметься не лише з європейських військ, і матиме достатню чисельність для забезпечення суттєвої присутності вздовж усього російсько-українського кордону", - наголосив військовий.

Реклама

З його слів, головна гарантія безпеки для України - це її Збройні сили. Драгоне наголосив, що за три роки війни, завдяки своїй стійкості та отриманій підтримці, українські Сили оборони досягли надзвичайно високого рівня ефективності та продовжують зміцнюватись.

Україна й надалі отримуватиме важливу допомогу від низки країн. Йдеться про постачання зброї, навчання та забезпечення взаємодії. Це, каже військовий НАТО, дозволить їй відновити ті спроможності, що були виснажені війною, і реорганізувати свої Збройні сили, щоб забезпечити необхідне стримування для запобігання новій агресії.

"Після війни необхідний стійкий мир. Це не може бути ще один "Мінськ-3". Росія не має використати перемир'я для перегрупування і більше ніколи не повинна намагатися захопити жоден квадратний сантиметр української землі. Саме тому союзники НАТО надають Україні таку значну підтримку. Це важливо не лише для безпеки України, а й для безпеки всієї Європи та світу", - додав голова Військового комітету НАТО.

Нагадаємо, 27 березня в Парижі відбувся третій саміт “коаліції охочих” — нового формату на підтримку України, створеного Британією і Францією. Як “коаліція охочих” в Європі готується до війни з Росією і Трампом - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Дата публікації 16:18, 27.03.25 Кількість переглядів 37 Щось гряде! Європа на порозі відправки військ в Україну - Париж просто зараз