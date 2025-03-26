У Буданова розповіли, коли Кремль планує завершити війну

Російська Федерація планує завершити "українське питання" до 2026 року, інакше Москва ніколи не зможе наздогнати рівень США і Китаю.

Про це повідомив заступник керівника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький під час круглого столу "Нові контури європейської безпеки", повідомляє телеграм-канал ГУР.

Країна-агресорка має геополітичний прогноз на 2026-2035 роки з оцінкою його наслідків до 2045 року. В документах визначено, що "українське питання" має бути завершене до 2026-го. За словами Скібіцького, Кремль спрогнозував 15 сценаріїв можливих військових конфліктів до 2045 року. Шість із них пов'язані з північною Європою.

"Бо якщо війна триватиме ще 5–10 років, Росія ніколи не зможе наздогнати і стати на один рівень зі США та Китаєм", – додав представник ГУР.

Нагадаємо, політолог Максим Розумний назвав два сценарії припинення вогню в Україні. За його словами, перший полягає в тому, що припинення вогню може початися на християнський Великдень – 20 квітня.

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