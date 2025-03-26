У Буданова рассказали, когда Кремль планирует завершить войну

У страны-агрессора есть геополитический прогноз на 2026-2035 годы.

Российская Федерация планирует завершить "украинский вопрос" до 2026 года, иначе Москва никогда не сможет догнать уровень США и Китая.

Об этом сообщил заместитель руководителя Главного управления разведки Вадим Скибицкий во время круглого стола "Новые контуры европейской безопасности", сообщает телеграм-канал ГУР.

У страны-агрессора есть геополитический прогноз на 2026-2035 годы с оценкой его последствий до 2045 года. В документах определено, что "украинский вопрос" должен быть завершен до 2026 года. По словам Скибицкого, Кремль спрогнозировал 15 сценариев возможных военных конфликтов до 2045 года. Шесть из них связаны с северной Европой.

"Ведь если война будет продолжаться еще 5–10 лет, Россия никогда не сможет догнать и стать на один уровень с США и Китаем", – добавил представитель ГУР.

Напомним, политолог Максим Разумный назвал два сценария прекращения огня в Украине. По его словам, первый состоит в том, что прекращение огня может начаться на христианскую Пасху – 20 апреля.

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