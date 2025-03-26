Британия обратилась к диктатору Путину: детали

Великобритания призвала Москву не мешкая согласиться на безусловное прекращение огня с Украиной. Заявление Лондона было сделано на фоне переговоров в Эр-Рияде между Украиной, Россией и США по поводу перемирия в Черном море и отказа от ударов по энергообъектам.

Об этом говорится в заявлении британского Министерства иностранных дел.

В дипломатическом ведомстве подчеркивают, что находятся в "тесном контакте с США и Украиной после завершения переговоров в Эр-Рияде".

"Президент Зеленский уже показал, что Украина является стороной мира, предложив полное, немедленное и безусловное прекращение огня. Мы надеемся, что президент Путин согласится на это без промедления", — заявили там.

Также Лондон поблагодарил Штаты за их усилия и добавили, что продолжают "тесно сотрудничать с международными партнерами для достижения длительного и крепкого мира".

Как сообщалось, в ISW были обнаружены существенные противоречия в заявлениях России, Украины и США после переговоров в Саудовской Аравии. В Институте считают, что договоренности по итогам переговоров в Эр-Рияде неясны.

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