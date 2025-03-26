"Россияне тянут с прекращением огня": СНБО о тактике врага

Агрессор направляет бешеное количество ударных дронов против гражданских.
Враг "затягивает" достижение перемирия. Зато россияне запускают по Украине группы дронов.
Об этом написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.
"Россияне тянут с прекращением огня и применяют точечную тактику "роев" "Шахедов" для атаки гражданских", — акцентировал он.
Ранее говорилось, что враг продолжает стратегию обвинения Украины в нарушении договоренностей о прекращении огня. В СНБО отметили: россиянам нужно исказить реальность.
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