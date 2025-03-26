"Россияне тянут с прекращением огня": СНБО о тактике врага

Враг "затягивает" достижение перемирия. Зато россияне запускают по Украине группы дронов.

Об этом написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

"Россияне тянут с прекращением огня и применяют точечную тактику "роев" "Шахедов" для атаки гражданских", — акцентировал он.

Ранее говорилось, что враг продолжает стратегию обвинения Украины в нарушении договоренностей о прекращении огня. В СНБО отметили: россиянам нужно исказить реальность.

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