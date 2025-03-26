Россия атаковала Украину 117 беспилотниками: какие регионы были под ударом

Оккупанты выпустили 117 ударных дронов, часть из которых сбили, а остальные были локационно потеряны.

Российские войска в ночь на 26 марта атаковали Украину 117 беспилотниками разных типов. Из-за вражеской атаки пострадали четыре области.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

С вечера 25 марта и в ночь на 26 марта оккупанты атаковали Украину 117 ударными дронами типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами разных типов из направлений: Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск, Чауда.

По состоянию на утро Воздушные силы подтвердили сбитие 56 "Шахедов" (беспилотников других типов) на юге, севере, востоке и в центре Украины. Еще 48 вражеских дронов-имитаторов были локационно потеряны. Обошлось без негативных последствий.

В результате российской атаки пострадали Сумская, Днепропетроввская, Кировоградская и Черкасская области.

Напомним, ночью россияне совершили самую массовую с начала войны атаку на Кривой Рог. Никто не пострадал, однако в городе зафиксированы разрушения.

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