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"Росіяни тягнуть з припиненням вогню": РНБО про тактику ворога

"Росіяни тягнуть з припиненням вогню": РНБО про тактику ворога

Перемир'я між Україною та РФ. Колаж ТСН.ua

Агресор спрямовує шалену кількість ударних дронів проти цивільних.

Ворог "затягує" досягнення перемир'я. Натомість росіяни запускають по Україні групи дронів.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Росіяни тягнуть з припиненням вогню і застосовують точкову тактику "роїв" "Шахедів" для атаки цивільних", - акцентував він.

Раніше йшлося про те, що ворог продовжує стратегію звинувачення України в порушенні домовленостей про припинення вогню. У РНБО наголосили: росіянам потрібно викривити реальність.

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