"Росіяни тягнуть з припиненням вогню": РНБО про тактику ворога

Ворог "затягує" досягнення перемир'я. Натомість росіяни запускають по Україні групи дронів.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Росіяни тягнуть з припиненням вогню і застосовують точкову тактику "роїв" "Шахедів" для атаки цивільних", - акцентував він.

Раніше йшлося про те, що ворог продовжує стратегію звинувачення України в порушенні домовленостей про припинення вогню. У РНБО наголосили: росіянам потрібно викривити реальність.

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