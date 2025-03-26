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Військовий відповів, чи реально Україні повернути кордони 1991 року

Військовий відповів, чи реально Україні повернути кордони 1991 року

Військовий на позивний “Птах” / Скриншот із відео

За його словами, потрібно закінчувати війну якнайшвидше.

Головний сержант 2-го механізованого батальйону 43-ї бригади “Птах” розповів, що військовим на фронті не до вподоби політична гра – перемовини з Росією. Тому що чим довше політики розбираються в своїх амбіціях, тим більше військових страждає. 

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю TSN.UA.

За його словами, потрібно закінчувати війну якнайшвидше.

“Перейти до кордонів 1991-го року – якими силами? Давайте будемо дивитися правді в очі. Та хоч би це не втратити. Чи відчуваємо ми, що там легше стало? Та ні, не відчуваємо. Я ж кажу, чим більше вони граються в свої амбіції – у кого сильніша там рука, у кого там вплив більше… люди страждають. Пора закінчувати це. Одне діло, коли на фронті з військовими йде війна. А коли вони цивільне населення ракетами прибивають – ну, вибачте. Вже скільки мирного населення загинуло. Може досить?” – каже військовий. 

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “Я не раб і не дозволю рідним стати на коліна!”, - бійці 43 ОМБр розповіли, як не програти війну!

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