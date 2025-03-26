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Військовий відверто розповів про втрати України на війні

Військовий відверто розповів про втрати України на війні

Військовий на позивний “Птах” / Скриншот із відео

Як він переживає втрату побратимів.

Головний сержант 2-го механізованого батальйону 43-ї бригади “Птах” розповів, як переживає втрати побратимів на війні Росії проти України

В ексклюзивному інтерв’ю TSN.UA він сказав, що йому дуже важко.

“Особливо, коли “дурна” смерть. Дурна смерть – це коли не слухав, що говорили. Ну знаєте, щоб не получилось так: “А я ж казав”. От коли ти розумієш, що ти міг зберегти його життя, а він цього сам не захотів. От тоді я це дуже важко переношу”, – каже “Птах”.

Він втратив багатьох друзів, товаришів, знайомих та побратимів. 

“Кожного згадуєш і розумієш, що можна було зберегти його. Так, були, звісно, такі моменти, коли ну от все зробили, все що могли, але не зберегли… Важко”, – розповів військовий.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “Я не раб і не дозволю рідним стати на коліна!”, - бійці 43 ОМБр розповіли, як не програти війну!

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