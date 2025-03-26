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Втрати Росії станом на 26 березня: Генштаб оновив дані

Втрати Росії станом на 26 березня: Генштаб оновив дані

Станом на 26 березня 2025-го знищено понад 907 тис. солдатів РФ. / Фото: Associated Press

Загарбники мають великі втрати в озброєнні.

Станом на ранок 26 березня ЗСУ знищили 907 220 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1290 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу ‒ близько 907 220 (+1280) осіб,
  • танків ‒ 10430 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21685 (+15) од,
  • артилерійських систем – 25207 (+17) од,
  • РСЗВ – 1341 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1117 (+0) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 30818 (+59),
  • крилаті ракети  ‒ 3121 (+0),
  • кораблі /катери  ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 41901 (+77) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3786 (+1).

Як повідомлялося, у Forbes назвали втрати Росії і КНДР в Курській області. Так, лише один скоординований удар 14-го полку БпПК призвів до ліквідації або пошкодження, ймовірно, трьох "диво-гаубиць" M1989.

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