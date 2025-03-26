Втрати Росії станом на 26 березня: Генштаб оновив дані

Станом на ранок 26 березня ЗСУ знищили 907 220 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1290 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу ‒ близько 907 220 (+1280) осіб,

танків ‒ 10430 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 21685 (+15) од,

артилерійських систем – 25207 (+17) од,

РСЗВ – 1341 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1117 (+0) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 30818 (+59),

крилаті ракети ‒ 3121 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 41901 (+77) од,

спеціальна техніка ‒ 3786 (+1).

Як повідомлялося, у Forbes назвали втрати Росії і КНДР в Курській області. Так, лише один скоординований удар 14-го полку БпПК призвів до ліквідації або пошкодження, ймовірно, трьох "диво-гаубиць" M1989.

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