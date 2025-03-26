Втрати Росії станом на 26 березня: Генштаб оновив дані

Загарбники мають великі втрати в озброєнні.
Станом на ранок 26 березня ЗСУ знищили 907 220 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1290 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу ‒ близько 907 220 (+1280) осіб,
- танків ‒ 10430 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21685 (+15) од,
- артилерійських систем – 25207 (+17) од,
- РСЗВ – 1341 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1117 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 30818 (+59),
- крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 41901 (+77) од,
- спеціальна техніка ‒ 3786 (+1).
Як повідомлялося, у Forbes назвали втрати Росії і КНДР в Курській області. Так, лише один скоординований удар 14-го полку БпПК призвів до ліквідації або пошкодження, ймовірно, трьох "диво-гаубиць" M1989.
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