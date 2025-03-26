Ядерна зброя, яка перебувала на території України після розпаду СРСР, нібито належала агресорці Росії. Мовляв, це "незручний факт".

Про це заявив спецпосланець американського президента Річард Гренелл у мережі X.

"Прояснімо ситуацію з Будапештським меморандумом. Ядерна зброя належала Росії і була її залишками. Україна повернула ядерну зброю Росії. Вона не була українською. Це незручний факт", - висловився політик.

Своєю чергою, колишній посол США в Україні, експерт з питань ядерного озброєння Стівен Пайфер у відповідь заявив, що Гренелл "категорично помиляється".

"Я допомагав укладати угоду щодо Будапештського меморандуму. Гренелл категорично помиляється. Ядерні боєголовки в Україні були колишніми радянськими, а не російськими. Боєголовки на зберіганні перебували під виключною відповідальністю України. Міжконтинентальні балістичні ракети і бомбардувальники були ліквідовані в Україні, за винятком невеликої кількості, відправленої до Росії в рахунок списання боргів", - зауважив Пайфер.

З його слів, Київ відправив ядерні боєголовки до Росії на ліквідацію значною мірою через те, що Москва взяла на себе зобов'язання поважати суверенітет і територіальну цілісність України та не застосовувати силу проти України.

"Вивчайте історію повністю", – порадив він Гренеллу.