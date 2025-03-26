Яке сьогодні, 26 березня, свято в Україні: що святкують

26 березня 2025 року — середа. 1127-й день війни в Україні.

Пам’ятні дати 26 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 26 березня:

590 рік — імператор Маврикій оголосив свого сина Феодосія співімператором Візантійської імперії;

1027 рік — Папа Іван XIX коронував Конрада II імператором Священної Римської імперії;

1636 рік — було засновано Утрехтський університет;

1812 рік — землетрус зруйнував Каракас, столицю Венесуели;

1826 рік — композитор Шуберт провів свій єдиний публічний концерт;

1830 рік — у Пальмірі (штат Нью-Йорк) почався продаж Книги Мормона — священного тексту Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів;

1845 рік — у США був запатентований медичний пластир;

1881 рік — Румунія проголосила себе королівством;

1904 рік — у Львові завершили будівництво нового залізничного вокзалу;

1917 рік — Михайло Грушевський повернувся до Києва з заслання, де його вітали піднятим синьо-жовтим прапором;

1920 рік — Латвія визнала незалежність Української Народної Республіки та її уряд;

1945 рік — завершилася битва за Іодзіму;

1956 рік — було підписано угоду про створення Об'єднаного інституту ядерних досліджень у Дубні;

1971 рік — Східний Пакистан оголосив незалежність від Пакистану, утворивши державу Бангладеш, і розпочав війну за свою незалежність;

1979 рік — прем'єр-міністр Ізраїлю Менахем Бегін, президент Єгипту Анвар Садат та президент США Джиммі Картер підписали мирну угоду між Єгиптом і Ізраїлем;

1992 рік — Верховна Рада України ухвалила закон "Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України", який визначає цей день як День внутрішніх військ МВС України;

1995 рік — у семи країнах ЄС набули чинності Шенгенські угоди, що скасували візовий контроль на кордонах;

1999 рік — макровірус Мелісса почав розповсюджуватися через електронну пошту, завдавши шкоди на понад 80 мільйонів доларів.

2006 рік — в Україні відбулися чергові парламентські вибори;

2008 рік — у Новій Шотландії, Канада, відбулася акція на підтримку людей, хворих на епілепсію, що отримала назву "Фіолетовий день".

Яке сьогодні свято в Україні і світі

26 березня святкують День Національної гвардії України / Фото: ТСН.ua

26 березня в Україні і світі святкують День свободи документів. Це міжнародне свято, яке святкують останньої середи березня. Його мета — підвищити обізнаність щодо важливості відкритих форматів документів і їх використання для забезпечення доступу до інформації та збереження даних на майбутнє. Свято було засноване 2008 року спільнотою, яка підтримує відкриті стандарти та технології. Основна ідея цього дня — довести, що користувачі повинні мати можливість працювати з документами без прив'язки до конкретних програм чи закритих форматів, які можуть бути недоступними для інших. З нагоди цього дня проводяться різні заходи: конференції, семінари, презентації, а також інформаційні кампанії, що пропагують використання відкритих стандартів. Зокрема, до таких форматів належать OpenDocument, PDF/A та інші.

Також 26 березня Цілий день для цільного зерна. Його основна мета — звернути увагу людей на користь продуктів із цільного зерна для їхнього здоров’я. Цільнозернові продукти зберігають усі компоненти зерна: висівки, зародок і ендосперм, що робить їх багатими на клітковину, вітаміни, мінерали та антиоксиданти. Вони покращують травлення, допомагають контролювати рівень цукру і холестерину, підтримують нормальну вагу. Цей день часто святкують через різноманітні заходи, такі як семінари, кулінарні майстер-класи та інформаційні кампанії, які навчають людей, як замінити оброблені продукти на цільнозернові для покращення харчування та загального самопочуття.

А ще 26 березня Всесвітній день математики. Математика є основою для багатьох сучасних досягнень, і цей день покликаний зробити її більш доступною і цікавою для різних людей. В цей день проводять конкурси, лекції та семінари, на яких обговорюють математичні досягнення та їхнє використання в реальному світі.

26 березня святкують День Національної гвардії України. Національна гвардія відіграє ключову роль у різних надзвичайних ситуаціях, забезпечуючи стабільність і порядок. Створена 1991 року, Національна гвардія України з часом стала важливою складовою частиною оборонної та безпекової системи країни. Вона активно бере участь у боротьбі з організованою злочинністю, тероризмом і незаконним обігом зброї, а також допомагає в миротворчих операціях і у разі внутрішніх конфліктів. Цей день святкують урочистими заходами, нагородженнями, а також вшануванням військовослужбовців за їхню відданість справі і професіоналізм. Важливим аспектом свята є підвищення обізнаності суспільства про роль Національної гвардії в забезпеченні безпеки країни.

Також 26 березня Фіолетовий день (або День хворих на епілепсію). Має на меті підвищити обізнаність про епілепсію, зменшити стигму та дискримінацію людей, які страждають від цього захворювання, а також покращити їхні умови життя та захистити їхні права.

Епілепсія — це неврологічне захворювання, що проявляється повторюваними судомами. Близько 50 мільйонів людей у світі мають цю хворобу, і незважаючи на її поширеність, багато хто стикається з непорозумінням і соціальними бар'єрами через недостатню поінформованість або неправильні уявлення про епілепсію. Фіолетовий день був створений для того, щоб привернути увагу до цих проблем і поліпшити розуміння епілепсії в суспільстві. В цей день проводяться різноманітні акції, освітні заходи, а також збір коштів на дослідження та допомогу людям з цією хворобою.

Фіолетовий колір був обраний як символ епілепсії, і в цей день люди по всьому світу носять фіолетовий одяг або аксесуари, щоб висловити підтримку хворим на епілепсію та привернути увагу до цієї важливої проблеми.