Какой сегодня, 26 марта, праздник в Украине: что празднуют

26 марта 2025 года – среда. 1127-й день войны в Украине.

Памятные даты 26 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 26 марта:

590 год — император Маврикий объявил своего сына Феодосия соимператором Византийской империи;

1027 год — Папа Иоанн XIX короновал Конрада II императором Священной Римской империи;

1636 год — был основан Утрехтский университет;

1812 год — землетрясение разрушило Каракас, столицу Венесуэлы;

1826 год – композитор Шуберт провел свой единственный публичный концерт;

1830 год – в Пальмире (штат Нью-Йорк) началась продажа Книги Мормона – священного текста Церкви Иисуса Христа Святых последних дней;

1845 год – в США был запатентован медицинский пластырь;

1881 год — Румыния провозгласила себя королевством;

1904 год — во Львове завершили строительство нового железнодорожного вокзала;

1917 год — Михаил Грушевский вернулся в Киев из ссылки, где его приветствовали поднятым сине-желтым флагом;

1920 год – Латвия признала независимость Украинской Народной Республики и ее правительство;

1945 год — завершилась битва за Иодзиму;

1956 год – было подписано соглашение о создании Объединенного института ядерных исследований в Дубне;

1971 год — Восточный Пакистан объявил независимость от Пакистана, образовав государство Бангладеш, и начал войну за свою независимость;

1979 год – премьер-министр Израиля Менахем Бегин, президент Египта Анвар Садат и президент США Джимми Картер подписали мирное соглашение между Египтом и Израилем;

1992 год — Верховная Рада Украины приняла закон "О внутренних войсках Министерства внутренних дел Украины", который определяет этот день как День внутренних войск МВД Украины;

1995 год — в семи странах ЕС вступили в силу Шенгенские соглашения, отменившие визовый контроль на границах;

1999 год — макровирус Мелисса начал распространяться через электронную почту, нанеся ущерб более чем 80 миллионам долларов.

2006 год – в Украине состоялись очередные парламентские выборы;

2008 год — в Новой Шотландии, Канада, состоялась акция в поддержку людей, больных эпилепсией, получившей название "Фиолетовый день".

Какой сегодня праздник в Украине и мире

26 марта отмечают День Национальной гвардии Украины / Фото: ТСН.ua

26 марта в Украине и мире празднуют День свободы документов. Это международный праздник, который празднуют в последнюю среду марта. Его цель – повысить осведомленность о важности открытых форматов документов и их использовании для обеспечения доступа к информации и сохранения данных на будущее. Праздник был основан в 2008 году сообществом, поддерживающим открытые стандарты и технологии. Основная идея этого дня — доказать, что пользователи должны иметь возможность работать с документами без привязки к конкретным программам или закрытым форматам, которые могут быть недоступны для других. В этот день проводятся различные мероприятия: конференции, семинары, презентации, а также информационные кампании, пропагандирующие использование открытых стандартов. В частности, к таким форматам относятся OpenDocument, PDF/A и другие.

Также 26 марта Целый день для цельного зерна. Его основная цель – обратить внимание людей на пользу продуктов из цельного зерна для их здоровья. Цельнозерновые продукты хранят все компоненты зерна: отруби, зародыш и эндосперм, что делает их богатыми клетчаткой, витаминами, минералами и антиоксидантами. Они улучшают пищеварение, помогают контролировать уровень сахара и холестерина, поддерживают обычный вес. Этот день часто празднуют различные мероприятия, такие как семинары, кулинарные мастер-классы и информационные кампании, которые обучают людей, как заменить обработанные продукты на цельнозерновые для улучшения питания и общего самочувствия.

А еще 26 марта Всемирный день математики. Математика является основой для многих современных достижений, и этот день призван сделать ее более доступной и интересной для разных людей. В этот день проводятся конкурсы, лекции и семинары, на которых обсуждают математические достижения и их использование в реальном мире.

26 марта празднуют День Национальной гвардии Украины. Национальная гвардия играет ключевую роль в различных чрезвычайных ситуациях, обеспечивая стабильность и порядок. Созданная в 1991 году Национальная гвардия Украины со временем стала важной составной частью оборонной и системы безопасности страны. Она активно участвует в борьбе с организованной преступностью, терроризмом и незаконным оборотом оружия, а также помогает в миротворческих операциях и в случае внутренних конфликтов. Этот день празднуют торжественными мероприятиями, награждениями, а также чествованием военнослужащих за их преданность делу и профессионализм. Важным аспектом праздника является повышение осведомленности общества о роли Национальной гвардии в обеспечении безопасности страны.

Также 26 марта Фиолетовый день (или День больных эпилепсией). Цель — повысить осведомленность об эпилепсии, уменьшить стигму и дискриминацию людей, страдающих этим заболеванием, а также улучшить их условия жизни и защитить их права.

Эпилепсия – это неврологическое заболевание, проявляющееся повторяющимися судорогами. Около 50 миллионов людей в мире имеют эту болезнь, и, несмотря на ее распространенность, многие сталкиваются с недоразумением и социальными барьерами из-за недостаточной осведомленности или неправильных представлений об эпилепсии. Фиолетовый день создан для того, чтобы привлечь внимание к этим проблемам и улучшить понимание эпилепсии в обществе. В этот день проводятся разнообразные акции, образовательные мероприятия, а также сбор средств на исследование и помощь людям с этой болезнью.

Фиолетовый цвет был выбран как символ эпилепсии, и в этот день люди по всему миру носят фиолетовую одежду или аксессуары, чтобы выразить поддержку больным эпилепсией и привлечь внимание к этой важной проблеме.