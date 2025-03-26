Украину накрыла мощная магнитная буря 26 марта

В среду, 26 марта, снова фиксируют мощную магнитную бурю. В этот день будет солнечная активность высока, что соответствует К-индексу 6.

Об этом стало известно из ресурса meteoagent, мониторящего активность Солнца.

Почти с начала марта солнечная активность достаточно высока, до желтого уровня она опустилась 15 марта. Впрочем, уже десять дней – от 16 марта, магнитные бури очень сильны – красного уровня.

Магнитная буря 26 марта. Фото: meteoagent.

Отметим, что может измениться, потому что исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Высокая активность Солнца оказывает влияние на самочувствие. Могут появляться легкие головные боли или головокружение, раздражительность, усталость, сонливость или, наоборот, бессонница, снижение концентрации, рассеянность, небольшие скачки артериального давления. Специалисты отмечают: чтобы уменьшить влияние магнитной бури следует нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.

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