Україну накрила потужна магнітна буря 26 березня

У середу, 26 березня, знову фіксують потужну магнітну бурю. Цього дня буде сонячна активність висока, що відповідає К-індексу 6.

Про це стало відомо з ресурсу meteoagent, який моніторить активність Сонця.

Майже від початку березня сонячна активність досить висока, до жовтого рівня вона опустилася 15 березня. Втім, вже десять днів - від 16 березня, магнітні бурі дуже сильні - червоного рівня.

Магнітна буря 26 березня. Фото: meteoagent.

Наголосимо, що може змінитися, бо дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Висока активність Сонця впливає на самопочуття. Можуть з'являтися легкий головний біль або запаморочення, дратівливість, втома, сонливість або, навпаки, безсоння, зниження концентрації, розсіяність, невеликі стрибки артеріального тиску. Фахівці наголошують: аби зменшити вплив магнітної бурі варто нормалізувати сон, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.

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