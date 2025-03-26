Скільки ще триватиме війна в Україні: ексречник Генштаба назвав вірогідні сценарії

Варіантів завершення війни, на думку аналітика, не так і багато.

Після чергової нічної атаки "Шахедів" по Україні та на тлі новин про те, що переговорний процес у Саудівській Аравії поки не призвів до закінчення війни, українці час від часу, зокрема в соцмережах, висловлюють думку, що Україну годують жданиками і війна може затягнутись на роки.

Які є найбільш реалістичні сценарії з урахуванням нинішньої ситуації — про це в коментарі для ТСН.ua розповів військовий експерт, колишній речник Генштаба ЗСУ Владислав Селезньов.

"Жодного варіанту, окрім капітуляції однієї зі сторін російсько-української війни де-факто немає. Путін не відмовляється від своїх планів щодо руйнації України, а ми хочемо вижити, встояти, забезпечити свою незалежність та відновити територіальну цілісність. Тому я думаю, що війна буде тривати до повного знекровлення та капітуляції однієї зі сторін", — аналізує ситуацію Селезньов.

На його думку, підтримка України з боку Європи буде зростати.

"Те, що я не тішу себе ілюзіями стосовно США — це очевидно. Думаю, тут не варто очікувати прориву та змін зовнішньополітичного вектору США", — каже військовий експерт.

За його словами, європейські друзі та партнери України все ж таки розуміють, що вони можуть стати наступними, якщо ми не витримаємо.

"Вони в першу чергу зацікавлені в інвестиціях у власне безпечне майбутнє шляхом постачання зброї та військової техніки для потреб українського війська. Це очевидно. Тому війна і далі буде тривати. В Центрі протидії дезінформації заявляють, що у ворога є ресурси на 2025-2026 роки для ведення активних наступальних дій. Можливо, ресурсів вистачить і не до кінця 2026 року, але наступний рік, на думку ЦПД, буде досить динамічним в плані намагань ворога атакувати", — каже Селезньов.

Та додає: "Ми багато в чому залежимо від європейських партнерів, але бодай частину потреб свого війська закриваємо власноруч".

Будуть передвісники чи можливе різке закінчення

На це питання Владислав Селезньов відповідає так: "Я пам’ятаю попередні 25 режимів перемир’я, які укладались та підписувались посадовими особами. Жодного разу ці перемир’я не працювали. Всі ми чекаємо добрих новин, але не варто тішити себе ілюзіями, зважаючи на позицію Путіна та його оточення".

Початок, коли подейкують про фініш

Селезньов вчергове нагадує, що у спадок від СРСР Росії залишилось набагато більше бронетехніки, ніж нам.

"Але нинішня війна — це війна дронів. Вони є допоміжним засобом для руйнації в тому числі бронетехніки. Ця війна демонструє, що не існує танка, який був би повністю захищений від ударів дронів. Вже зараз ми бачимо зменшення бронетехніки у росіян. Вони частіше застосовують автомобільну техніку. Вона також знищується. Будуть атакувати пішки, тому що Путін не відмовляється від своїх планів. Він чомусь впевнений, що силою зброї зможе захопити всю Україну", — каже Селезньов.

Та висловлює власну думку щодо подальшого перебігу подій: "Прагнення Путіна захопити чотири регіони — Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області – це початок його шляху. Не варто тішити себе ілюзіями".

Раніше повідомлялось про те, що Зеленський попередив про великий наступ Путіна.

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