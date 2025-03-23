Пилот вытащил пассажира самолета из туалета со спущенными штанами

Во время полета из Мексики в США рейсом авиакомпании United Airlines пассажир задержался в туалете из-за запора. Пилот грубо отреагировал на ситуацию – выломал дверь туалета и вытащил его из кабинки со спущенными штанами.

Об этом случае, сопровождавшемся антисемитской риторикой пилота, сообщает израильское издание Ynet.

20-летний ультраортодоксальный еврей Исроэль Либ из Нью-Джерс, с которым произошел этот инцидент в самолете, утверждает, что пилот не только насильно вытащил его из туалета, но и унизил перед всеми пассажирами словами: "Вот как вы, евреи, себя ведете".

Во время этого конфликта Либ получил травмы головы и ног, ударившись о дверной косяк туалетной кабинки.

Пострадавший пассажир подал в суд на авиакомпанию из-за незаконных действий, физического насилия и унижения антисемитского характера.

"Он сломал замок на дверях, выбил их и вытащил меня из туалета буквально со спущенными штанами, обнажив мой пенис перед несколькими стюардессами и находившимися рядом пассажирами", — говорится в исковом заявлении.

Напомним, пара путешественников вышла замуж прямо во время полета, подняв свою любовь на новые высоты в День влюбленных.

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