Пілот витягнув пасажира літака з туалету зі спущеними штанами

Під час польоту з Мексики до США рейсом авіакомпанії United Airlines пасажир затримався в туалеті через запор. Пілот грубо відреагував на ситуацію - виламав двері туалету і витяг його з кабінки зі спущеними штанами.

Про цей випадок, який супроводжувався антисемітською риторикою пілота, повідомляє ізраїльське видання Ynet.

20-річний ультраортодоксальний єврей Ісроель Ліб з Нью-Джерс, з яким стався цей інцидент в літаку, стверджує, що пілот не тільки силоміць витягнув його з туалету, але й принизив перед усіма пасажирами словами: "Ось як ви, євреї, поводитеся".

Під час цього конфлікту Ліб отримав травми голови та ніг, вдарившись об одвірок туалетної кабінки.

Постраждалий пасажир подав до суду на авіакомпанію через незаконні дії, фізичне насильство та приниження антисемітського характеру.

"Він зламав замок на дверях, вибив їх і витягнув мене з туалету буквально зі спущеними штанами, оголивши мій пеніс перед кількома стюардесами і пасажирами, що перебували поруч", - йдеться в позовній заяві.

Нагадаємо, пара мандрівників одружилася просто під час польоту, піднявши своє кохання на нові висоти в День закоханих.

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