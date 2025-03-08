Ученые обнаружили пользу от употребления ругательств

В ходе эксперимента люди, которые ругались, меньше чувствовали боль и проявляли большую физическую выносливость.

Ученые обнаружили, что использование ругательных слов помогает людям легче переносить боль и увеличивает физическую силу. Теперь они изучают механизмы этого феномена, а также его применение в медицинских целях.

Об этом пишет The Washington Post.

Психолог Ричард Стивенс из Университета Кила (Великобритания) вместе с коллегами провел эксперимент, участники которого погружали руку в ледяную воду. При этом одна группа повторяла ругательство, а другая что-то нейтральное.

Как выяснилось, ругавшиеся могли терпеть холод дольше и чувствовали меньше боли.

Похожее исследование провели среди носителей английского и японского языков и, хотя в Японии ругательство имеет меньшую значимость, эффект оставался прежним: ругательные слова помогали людям терпеть боль дольше.

Команда Стивенса также проверила, влияет ли брань на физическую производительность с помощью анаэробного теста на велотренажере. Как оказалось, те, кто использовал ругательство во время выполнения упражнения, показали лучшие результаты.

Исследователи предположили, что ругательство помогает расслабиться и активировать механизм психологического расторможения, позволяющий прилагать больше усилий и снимать ограничения, которые мы сами себе устанавливаем.

Исследователь Ник Вашмут из Самфордского университета (США) считает, что ругательство может стать своеобразным "лекарством" в болевой терапии.

По его словам, наиболее эффективно употребление наиболее эмоционально насыщенного бранного слова с интервалом от одной до трех секунд.

Ник Вашмут добавил, что поскольку во многих общественных местах не воспринимают громкую брань, продолжаются исследования, которые должны выявить, имеет ли такой же эффект ругательство, произнесенное мысленно.

Напомним, мужчина остался удивленным результатом после того, как через час сделал 500 отжиманий от пола.

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