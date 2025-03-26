День ангела 26 березня: кого та як вітати з іменинами

26 березня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 26 березня

26 березня 2025 року привітайте з іменинами Василя, Гаврила, Степана, Аллу, Ганну, Ларису.

Василь — давньогрецьке походження, означає "цар". В дитинстві добрий, врівноважений. В дорослому віці стає спокійним, щирим, щедрим.

Гаврило — давньоєврейське ім'я, перекладається як "Бог — моя сила". В дитинстві твердий, енергійний. В дорослому віці стає амбітним, комунікабельним.

Степан — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "вінець". В дитинстві добрий, але неемоційний. В дорослому віці стає серйозним, працьовитим.

Алла — давньогрецьке походження (за однією з версій), означає "ще одна жінка". В дитинстві тверда, впевнена в собі. В дорослому віці стає впертою, самолюбною.

Ганна — давньоєврейське ім'я, перекладається як "блага". В дитинстві спокійна, добродушна. В дорослому віці стає цілеспрямованою, доброю, дружелюбною.

Лариса — латинське коріння, тлумачиться як "чайка". В дитинстві ясркава, емоційна. В дорослому віці стає відповідальною, працездатною.

День ангела 26 березня — душевні привітання в прозі

День ангела 26 березня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю з Днем Ангела! Бажаю, щоб твій Ангел завжди був тобі на допомогу, оберігав від зла і дарував тобі мир у серці. Нехай твоя душа буде спокійною і щасливою.

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Вітаю з чудовим святом! Бажаю, щоб твій Ангел-охоронець дарував тобі мудрість і натхнення, а твоє життя було сповнене світла, радості та гармонії. Хай цей день буде особливим для тебе!

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З Днем Ангела! Бажаю тобі здоров'я, удачі і добробуту в кожному дні. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде тобі підтримкою і на допомогу в будь-якій ситуації.

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Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій Ангел охороняє тебе, а в житті буде більше яскравих моментів, сміху і радості. Бажаю гармонії, любові і тепла в серці.

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З Днем Ангела! Бажаю, щоб твій Ангел-охоронець завжди вказував тобі правильний шлях, оберігав від негараздів і дарував тобі сили для нових досягнень. Нехай цей день принесе тільки позитивні емоції і чудові миті!

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