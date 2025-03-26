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Потери России на 26 марта: Генштаб обновил данные

Потери России на 26 марта: Генштаб обновил данные

По состоянию на 26 марта 2025 уничтожено более 907 тыс. солдат РФ. / Фото: Associated Press

Захватчики имеют огромные утраты в вооружении.

По состоянию на утро 26 марта ВСУ уничтожили 907 220 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1290   военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 907 220 (+1280) человек,
  • танков ‒ 10430 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 21685 (+15) ед,
  • артиллерийских систем – 25207 (+17) ед,
  • РСЗО – 1341 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 1117 (+0) ед,
  • самолетов – 370 (+0) ед,
  • вертолетов – 335 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 30818 (+59),
  • крылатые ракеты ‒ 3121 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 41901 (+77) ед,
  • специальная техника – 3786 (+1).

Как сообщалось, в Forbes назвали потери России и КНДР в Курской области. Так, лишь один скоординированный удар 14-го полка БпПК привел к ликвидации или повреждению, вероятно, трех "чудо-гаубиц" M1989.

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