По состоянию на утро 26 марта ВСУ уничтожили 907 220 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1290 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 907 220 (+1280) человек,

танков ‒ 10430 (+5) ед,

боевых бронированных машин ‒ 21685 (+15) ед,

артиллерийских систем – 25207 (+17) ед,

РСЗО – 1341 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 1117 (+0) ед,

самолетов – 370 (+0) ед,

вертолетов – 335 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 30818 (+59),

крылатые ракеты ‒ 3121 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 41901 (+77) ед,

специальная техника – 3786 (+1).

Как сообщалось, в Forbes назвали потери России и КНДР в Курской области. Так, лишь один скоординированный удар 14-го полка БпПК привел к ликвидации или повреждению, вероятно, трех "чудо-гаубиц" M1989.

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