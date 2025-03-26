Потери России на 26 марта: Генштаб обновил данные

Захватчики имеют огромные утраты в вооружении.
По состоянию на утро 26 марта ВСУ уничтожили 907 220 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1290 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 907 220 (+1280) человек,
- танков ‒ 10430 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21685 (+15) ед,
- артиллерийских систем – 25207 (+17) ед,
- РСЗО – 1341 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 1117 (+0) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 335 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 30818 (+59),
- крылатые ракеты ‒ 3121 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 41901 (+77) ед,
- специальная техника – 3786 (+1).
Как сообщалось, в Forbes назвали потери России и КНДР в Курской области. Так, лишь один скоординированный удар 14-го полка БпПК привел к ликвидации или повреждению, вероятно, трех "чудо-гаубиц" M1989.
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