ВСУ продвинулись в Белгородской области: детали от ISW

Тем временем у россиян есть продвижение на Курщине.

Украинские Вооруженные силы обороны продвигаются на территории агрессора России – на северо-западе Белгородской области.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны ( ISW ).

Сообщается, что недавно Силы обороны Украины продвинулись вдоль международной границы на северо-западе Белгородской области. Так называемый российский "военкор", связанный с Кремлем, сообщил 24 марта, что ВСУ продвинулись к западу от Демидовки и северо-западнее Поповки.

Между тем, войска РФ недавно продвинулись в районе границы между Курской и Сумской областями. Геолокационные кадры за 24 марта показали, что россияне продвинулись в пределах и восточнее села Журавки. 24 и 25 марта войска РФ наступали возле Гоголевки, у пункта пропуска "Суджа", возле Владимировки, Веселого, Журавки и Басовки.

Как сообщалось, ВСУ по-прежнему остаются в Курской области. Россияне хотят выбить их из этого участка, зайдя в тыл с территории Сумской области. Пока о том, что ВСУ оказались в полном окружении, речь не идет.

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